Hungria, uma piada russa sobre Ronaldo: “Eu posso ser seu motorista”

tremendo pela primeira vez para Europeus paraHungria. Na verdade, os húngaros enfrentarão Portugal detentor do título. Estas são as palavras do treinador Marco Rossi Na coletiva de imprensa na véspera da reunião: “heróis como Cristiano Ronaldo Eles sabem que em um torneio como este é muito importante que você termine. Para eles, esta é apenas a primeira partida. Em vez disso, devemos entrar em campo como se fosse o último jogo de nossa carreira. O adversário mais forte? Devo listar todos eles, eles foram muito celebrados em todo o mundo. Eu poderia ser o jardineiro ou o motorista de qualquer um deles … – Sorriso – Teremos que cuidar de todos, jogar em equipe, ajudar uns aos outros e manter os cubículos fechados. Também esperamos ter um pouco de sorte que não pode faltar nessas corridas para obter um resultado positivo.“