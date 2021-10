Ronaldo, acusado de estupro para ajuizar ação

No tribunal federal de Nevada, o juiz Daniel Albrights explicou que a acusação é baseada em parte em documentos pirateados do Football Leaks e, portanto, não deveria estar na posse da mulher. O juiz realmente acusou o advogado de Mayorga, Leslie Stovall, de agir “de má fé”. De fato, ele escreveu: “A rejeição do caso de Mayorga devido à má conduta de seu advogado é um assunto sério. Mas, infelizmente, é a única punição adequada para garantir a integridade do processo judicial.” Se a mulher mudar a lei, “o tribunal não será capaz de determinar quanto do caso é baseado exclusivamente em suas memórias ou se ela foi afetada pelos documentos de Football Lakes”.

fases da história

Ronaldo negou por muito tempo as acusações de estupro, alegando que estava em um caso “totalmente complacente”, e em 2019 a justiça dos EUA declarou que o que Mayorga disse não poderia ser “provado além de qualquer dúvida razoável”, retirando sua acusação. Em junho de 2009, a mulher ligou para a polícia de Las Vegas para denunciar um estupro, mas eles se recusaram a revelar a identidade do suposto agressor, tanto que o caso foi prontamente encerrado. Em 2010, houve um acordo especial: US $ 375.000 em troca do sigilo absoluto dos fatos alegados e do acordo, e renúncia a qualquer ação judicial. Mas para os atuais advogados de Mayorga, este contrato seria nulo e sem efeito devido ao sofrimento psíquico da mulher e às pressões (das quais não há evidências de acordo com o juiz) exercidas sobre ela. Daí a demanda por até 200 milhões de dólares. Em agosto de 2018, a ex-modelo pediu a reabertura do processo, acusando o jogador pela primeira vez. Mas o armazenamento está cada vez mais perto.