LIVE TMW – Insigne: “Renovação? Não é fácil.” Mancini: ‘O melhor Donnarumma do mundo’

14.08 – Roberto Mancini e Lorenzo Insigne juntam-se ao Festival de Trento com uma matrícula revista.

Insigne toma a palavra. “O dia seguinte é sempre o mesmo, desculpa não termos vencido, não podemos cair. Daqui a alguns dias, tem outro jogo, contra uma equipa forte, temos que manter o entusiasmo alto e seguir em frente com uma sorria. Empate antes do jogo, você ainda tem que estar feliz. Estamos trabalhando desde Para ter um grande desempenho no domingo. “

As reflexões de Chiellini pareceram interessantes. Talvez devêssemos ter reconhecido e esperado mais força.

Mancini: “Acho que a situação não estava errada, sempre soubemos que a Espanha jogou muito bem tecnicamente, há mais de 20 anos, eles estão mais usados ​​do que nós. Sabíamos que eles iam ter mais posse de bola, mas o primeiro tempo poderia ter terminou. 1-1 Obviamente a expulsão afetou o segundo tempo. Poderia ter sido um jogo contra 11. No segundo tempo poderia ter terminado com um gol da Espanha, mas recebemos pouco e conseguimos marcar um, na esperança de marcar. Poderia ter sido muito difícil, é claro, esta partida deve nos dar força e consciência de que somos uma grande equipe.

Itália e turquia

Quais são suas últimas palavras, Roberto Mancini?

Mancini: “Não me lembro deles, mas estávamos convencidos de que podíamos fazer algo especial. O nosso pensamento era ganhar, com um mês muito longo e muitos problemas a enfrentar, mas sabíamos que tínhamos um bom grupo”.

Alvos instantâneos para Insigne e Immobile. Em Pescara, eu ia e voltava de Nápoles juntos

Insigne: “Foi uma grande emoção, não digo que não estivéssemos nervosos. Para nós era uma grande responsabilidade, mas tínhamos consciência da nossa força e sabíamos que podíamos fazer algo importante. Depois da final estávamos a chorar, Imóvel e Verratti. Estamos felizes com o que fizemos, mas agora temos que fazer melhor. “

Itália e Suíça

European Slider traz para você o proprietário Locatelli.

Mancini: “O deslize foi importante, porque muitos jogadores mais jovens puderam jogar mais pelo clube. Naquele ano ele nos deu mais chances, eles puderam jogar mais, Locatelli foi o exemplo, pensei em levá-lo ao clube. . Copa do Mundo Mas os tempos encurtaram e ficamos felizes. Berardi? Sim, talvez. Então, naquele ano, ele se deu muito bem lá e foi um jogador muito importante para nós. “

Tínhamos uma alma diferente das outras, este cimento criado deu a você algo mais. Quando você percebeu que o conjunto era de granito?

Insigne: “Percebemos muito antes da Itália e da Suíça. Quando entramos em Coverciano era como uma família, no Whatsapp o grupo sempre ficava, sentíamos praticamente todos os dias. A força do grupo unido, entra em campo com um sorriso … O entusiasmo foi muito grande, o segredo era transmitir isso em campo ”.

Itália Wallis

Mancini permite que todos joguem, mesmo por um ou dois minutos. Não só Mert entra …

Mancini: “Já pensei, talvez a final se fôssemos 3-0 colocaria nos últimos três minutos (risos). Com o País de Gales fiz as substituições, não havia espaço extra. Vamos recompensar em outra A situação. Lamento, claro. Mas era de O importante é dar a todos a chance de estar no Campeonato Europeu. ”

Pessina se olhou com Locatelli e se perguntou onde eles acabaram com suas músicas. Há algum dos amigos dele que você acha que são menos alegres e brincalhões?

Insigne: “Desde o primeiro dia, começamos a brincar imediatamente. Ouvimos as mesmas músicas que nos traziam bem antes dos jogos.”

Itália e áustria

Como você se sentiu após o gol de Arnautovic?

Insigne: “O treinador disse-nos que foi um jogo muito difícil, eles foram agressivos e correram muito. Quando marcámos o golo, o mundo desabou sobre nós, felizmente foi fora-de-jogo, libertamo-nos um pouco. Percebemos que tivemos sorte. Para chegar, ele nos permitiu continuar a jornada. ”

A igreja entra em jogo nesse jogo. O que aconteceu antes?

Mancini: “Foi apenas um problema, o Berardi estava um pouco melhor no início. Por isso decidimos começar desta forma, mas sabíamos que seria crucial. Foi o mais difícil pelos motivos que disse.”

Itália e Bélgica

Onze não muda …

Mancini: “Não tinha intenção de mudar de time, você sofre às vezes. Eu sabia que o jogo contra a Bélgica seria um grande jogo, o problema da eliminação direta era o primeiro. Já no segundo muda”.

Senhorita Spinazzola, o que ele lhe deu para ficar de muletas com você?

Insigne: “Spina deixou uma grande lembrança, íamos fazer videochamadas com ele depois do jogo. Para nós, ele foi um jogador fundamental. Às vezes, quando eu não estava voltando, eu sabia que estava coberto. Aproximei-me dele quando ele caiu, eu pensei que era uma coisa simples … mesmo quando Você está ferido, está sempre perto de nós. O tiro está bem na esquina? É Alex del Piero, não é meu. Às vezes Mancini me diz para atirar na posição fechada que não não esperava, mas é mais forte do que eu. “

Itália e espanha

Alguém pediu que o castigo não fosse cumprido?

Mancini: “Eles foram todos muito corajosos, chegamos às semifinais, tivemos o último esforço para chegar lá. Não é fácil marcar pênalti, aos 120 minutos, na sexta partida do Europeu. Sabíamos quem poderiam ser os batedores de pênaltis, Então chega o momento, a certeza da calma. Quem for pode cometer um erro também. Nossa sorte é ter o melhor goleiro do mundo neste momento. “

Ele foi substituído ou teria conseguido?

Insigne: “Se eu estivesse em campo, teria assumido a responsabilidade. Então temos um grande goleiro … Perdemos dois gols na final e ele salvou três. Tivemos sorte de ter o Gigio no gol”.

Itália e inglaterra

Há um abraço no Vialli quando você ganha …

Mancini: “Nós nos conhecemos desde que éramos crianças, então foi tudo naquele abraço. Foi uma situação muito especial e emocionante, ganhar o Campeonato Europeu – e Materazzi sabe – que representamos a nação, não apenas o clube . A paixão foi fantástica. “

O que você lembra sobre esses sentimentos?

“À noite, voltamos de Londres para Roma, é algo único. Mesmo agora, quando o vejo na TV, fico arrepiado e com lágrimas nos olhos.”

Últimas três perguntas de Mancini

Balotelli foi indicado por Montella para a seleção nacional. É perigoso? “Passei muitos anos com ele e agora sou fã (risos, editora). Não sei, o Mario tem 31 anos, as portas da seleção estão abertas e ninguém nunca se esqueceu. existe uma possibilidade, avaliamos todas as atitudes positivas da equipe. ”

Gavi é o proprietário no primeiro contato, enquanto Pellegrini é o proprietário para nós. É hora de acelerar as operações, talvez ligando para Lucca?

“Para mim, no domingo, é importante para nós porque temos que ficar entre os sete primeiros da classificação para nos classificarmos para a Copa do Mundo, vamos ver as situações físicas. Muitas vezes tivemos que convocar os jogadores mais jovens, mas o A seleção de Sub21 também deve se qualificar para o seu grupo. Nós os deixamos com relutância. Mesmo apenas acrescentando-os ao grupo, eles melhoram, mesmo que às vezes seja difícil. Os jogos são nos mesmos dias, haverá uma chance certa. ”

Duas grandes equipes foram vistas na partida de ontem.

“Ok, agora somos provavelmente os quatro melhores jogadores da Europa. Ontem houve jogadores que fizeram história no futebol nos últimos 10 anos.”

As últimas três perguntas para Insigne

Fabian Ruiz vai tirar sarro dela?

“Não, eu teria atribuído o alvo a ele (risos). Foi uma pena que ele não foi chamado.”

Aumente a competição com o papel de Zaniolo.

“Não há competição na seleção nacional, quem entra em campo tem que dar muito, restaurar a confiança e se colocar à disposição dos companheiros. Como disse o treinador, todos nós jogamos, demos uma contribuição.”

Você vai jogar na próxima Copa do Mundo como jogador do Napoli?

“Tenho contrato até 2022, mesmo que esteja prestes a expirar – como disse hoje – só quero ficar focado em campo, além de outras situações, está o meu agente que falou com o presidente. É fácil”.