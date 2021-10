Ronaldo e a denúncia de estupro: Estamos caminhando para o arquivamento

Roma – Reclamação do formulário anterior Catherine Mayorga da direção de Cristiano Ronaldo Deve ser rejeitado por irregularidades. O juiz responsável está recomendando isso no tribunal federal de Nevada. De acordo com o juiz Daniel Albrights Na verdade, a acusação se baseia em parte em documentos piratas de “vazamentos de futebol” que não deveriam estar em poder da mulher. Segundo o juiz, o advogado de Mayorga teria agido “de má-fé” e mesmo que Mayorga mudasse a lei, “o tribunal não seria capaz de determinar quanto do caso se baseia apenas em suas memórias ou se foram influenciadas pelo futebol e vazamentos de documentos. “

Ronaldo Mayorga, a história

Em junho de 2009, Mayorga chamou a polícia Las vigas para denunciar um estupro, mas se recusou a revelar a identidade do suposto autor. Então o caso foi encerrado. Em 2010, foi feito um acordo especial com os representantes de Ronaldo: 375 mil dólares em troca do sigilo absoluto dos fatos alegados e do acordo, a desistência de qualquer ação judicial. Mas para os atuais advogados de Mayorga, este contrato é considerado nulo e sem efeito devido ao sofrimento psicológico e à pressão que estava afetando a mulher no momento. Daí a demanda por até 200 milhões de dólares. Então, em 2018, Mayorga apelou para a polícia da Califórnia, pediu para reabrir o caso e acusou publicamente os portugueses pela primeira vez, que sempre negou as acusações de estupro, alegando ter uma relação de consentimento.