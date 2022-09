Liverpool, Arthur está fora do estado: joga pelo time sub-21

Ex-meio-campista brasileiro Barcelona E a Juventus Arthurchegou em Liverpool Direto dos bianconeri no último dia do mercado de transferências de verão com base em um empréstimo com direito a resgate, ele está tendo mais dificuldade do que o esperado para se estabelecer. Liga Premiada.

com vermelhos Ele jogou apenas 13 minutos, nem um minuto no campeonato, e no último fim de semana jogou pelo time Sob nossa 21 primavera. Você abre um caso? Não, este “aterrissagem” tem uma razão puramente técnica Compartilhado por jogador e clube.

Assista o vídeo Arthur Liverpool, rumores conflitantes sobre resgate

Arthur no Sub 21 para encontrar ritmo e status lembre se Arthur Ele está, desde o verão, fora do projeto de arte de Max Allegri. Justamente por isso, não foi convocado para a preparação e partidas em Estado unidoIsso afetou muito sua condição física, principalmente o ritmo da partida e a espera de 90 minutos. Justamente por isso, parece que foi o mesmo Arthur Para pedir à empresa que o deixe brincar com menos de 21para se recuperar materialmente e poder ajudar os companheiros neste início conduzindo Mais difícil do que o esperado. Aliás, as crianças Liverpool Eles venceram por 1 a 0 no dia Listar Com o brasileiro em campo. Nos últimos dias, meio processo já foi aberto Arthurque se dizia estar prestes a ser devolvido Turim A partir de Liverpool. Esta indiscrição foi posteriormente rejeitada.

Veja a galeria Juventus, Arthur paparazzi em Miami com sua namorada

Inscreva-se no Corriere dello Sport Fantasy Championship: Mister Calcio CUP