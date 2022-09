Fabio Liverani e sua esposa Federica morreram. Posição de treinador para Cagliari- Corriere.it

A partir de Gregório Spinio

Eles se conheceram quando tinham treze anos e se casaram anos depois. A mulher também deixou dois filhos, Mattia e Lucrezia

A grave morte do técnico do Cagliari, Fabio Liverani, e de seus dois filhos Mattia (17 anos) e Lucrezia (13) levantou: Sua esposa, Federica, morreu. A mulher ficou doente por algum tempo. Ele tinha 46 anos. Liverani esteve perto dela até o fim: ele foi a Roma no domingo passado, e a mulher morreu no início da tarde. Anunciado através do perfil do Twitter do Lecce Football, o clube que o ex-meio-campista da Lazio e da Fiorentina treinou de 2017 a 2020, conquistou uma dupla promoção da Série A para a Série B e da Série B para a Série A. Lecce expressa suas mais profundas condolências ao Sr. Fabio Liverani pela morte prematura de sua querida esposa. Ele abraça seus dois filhos Mattia e Lucrezia e compartilha a grande dor da morte de sua amada mãe.