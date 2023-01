Despedida da Família Gianluca Vialli: ‘Seu exemplo estará para sempre em nossos corações’ – Futebol

Mais um luto sério para o mundo do futebol. Faleceu Gianluca Vialli: Aos 58 anos, o ex-atacante faleceu em LondresDepois de lutar contra o câncer de pâncreas.

Ele sempre disse que não queria morrer antes de seus pais, porque o pensamento de deixar seus entes queridos doentes o destruía mais do que a doença que ele estava comendo. Gianluca Vialli tinha uma túnica debaixo da camisa, uma forma – pensou – de impedir que os outros percebessem que o mal, aquela “coisa feia que ele gostaria de prescindir” pesava sobre ele e que no final venceu, longe de ser 58 anos. Três semanas após a morte de Sinisa Mihajlovic, o futebol lamenta outra morte chocante: o ex-atacante da Sampdoria, campeão dos anos dourados, Estreou-se com o Cremonese do seu coração, campeão com a camisola da Juventus, em campo e no banco com o Chelsea, sucumbiu a um cancro no pâncreas que marcava dramaticamente o seu destino desde 2017. Morreu numa clínica de Londres, onde estava internado internado poucos dias antes do Natal Devido ao agravamento do seu estado: o agravamento da situação também o alertou para a sua despedida da seleção nacional no dia 14 de dezembro, quando anunciou que tinha de deixar todos os compromissos no azul curar. “Decidi suspender meus compromissos profissionais atuais e futuros, esperando ser suspenso temporariamente. O objetivo é usar todas as minhas energias mentais e físicas para ajudar meu corpo a superar este estágio da doença”, suas recentes declarações públicas. Deixando a Itália, ele retorna para se reunir com seu amigo de longa data, Roberto Mancini: Foram os gémeos que voltaram a marcar juntos o golo da Sampdoria e a quem a vida deu outra forte emoção. Culmina no Campeonato da Europa, que conquistou em Wembley em 2021, e é acompanhado por uma imagem verdadeiramente histórica: um abraço de coração e lágrimas que contam a história de amor entre o atual treinador e Viali.

Vialli, campeão da graça sempre morreu com um sorriso nos lábios, “cercado por sua família” (a mãe idosa que nas últimas semanas se mudou entre Cremona e Londres)após “cinco anos de doença diante da coragem e dignidade. Sua memória e exemplo viverão para sempre em nossos corações”. A mensagem dos familiares que, sempre muito discretos, farão um funeral privado na capital inglesa. Ele deixa sua esposa Katherine, que é casada em segredo, e as filhas Sophia e Olivia, que ele disse que adoraria levar ao altar. Porque Vialli nunca desistiu de traçar metas, apesar de tudo. “Se você desistir uma vez, isso se tornará um hábito”, ele costumava repetir o tempo todo, mas não queria fazê-lo. “Tenho um medo mortal – embora isso tenha me cativado em algumas ocasiões – não sei quando a luz vai apagar o que estará do outro lado. Mas, de certa forma, também estou animado por poder encontrar o lado de fora. Também percebo que o conceito de morte ajuda a entender e apreciar a vida.” Por Vialli ser assim, um “rapaz italiano” usa as palavras da memória de Gianfranco Zola que viajou para a Inglaterra e foi apreciado em todos os lugares: um cavalheiro, de modos educados, irônico, gentil. Uma pessoa que sabia como joga no vestiário dentro e fora do campo. E que brigou com o ‘convidado indesejado’, um companheiro de viagem indesejado que ele esperava que se cansasse dele. Enfrentou sem perder seu sorriso, apesar dos olhos fundos e do rosto macilento. Há dois meses, ele apresentava o documentário de Marco Ponti ‘The Beautiful Season’, uma história em imagens daquela fortaleza mágica capaz de chegar a um passo do céu. Vialli e Mancini, sempre juntos também para contar a história daqueles anos feitos de gols e abraços, de sonhos e troféus. De vida, os que Vialli quis cheirá-la até o fim, graciosamente, contando para suas duas filhas amadas que estão rindo e usando os outros é um tipo de sentimento feliz.



Olá Gianluca: É assim que a Juventus saúda Gianluca Vialli, que faleceu aos 58 anos devido a um câncer no pâncreas. Através das redes sociais, o clube da Juventus quis homenagear o ex-jogador da Juventus publicando uma foto do ex-jogador que elevou a Liga dos Campeões aos céus após vencer a final em maio de 1996 contra o Ajax.

agencia ansa “Vamos nos lembrar de você como um garoto implacável e atacante, porque os campeões são todos jovens e bonitos e você, desde o verão de 1984, é nosso campeão.” É assim que a Sampdoria se lembra de Gianluca Vialli. (Lidando)

“O esporte italiano, e o futebol em particular, hoje perdeu um herói, mas acima de tudo um homem sólido.” É a principal homenagem de Connie a Gianluca Vialli Giovanni Malagi, que relembra uma das muitas imagens relacionadas ao herói perdido. “Era 26 de fevereiro de 2006, quando Vialli, junto com outros brilhantes campeões, carregou a bandeira olímpica durante a cerimônia de encerramento dos Jogos de Inverno de Turim 2006, o único jogador de futebol a receber esta homenagem”, diz Malago.

“O que ele fez pela Azzurra nunca será esquecido.” presidente do sindicato, Gabriel Gravina É o que lembra Gianluca Vialli, que faleceu hoje após lutar por muito tempo contra a doença. “Estou muito triste – acrescenta Gravina – esperava até o fim que ele pudesse fazer mais um milagre, mas me conforta a certeza de que o que ele fez pelo futebol italiano e azzurri jamais será esquecido. Sinceramente: Gianluca foi uma pessoa maravilhosa e deixa um vazio que não pode ser preenchido na seleção e em todos que apreciavam suas extraordinárias qualidades humanas.

Cremona acordou com a morte em seu coração, fica magoada com a notícia que era principalmente esperada mas com a mesma expectativa sempre acompanhada da esperança de um milagre. Perdeu seu herói, a capital lombarda. E em bares como a Piazza del Comune, onde até o prefeito Gianluca Gallimberti soube do desaparecimento de Stradivia “com muita dor”, só se fala em despedida do mestre do propósito. “O Prefeito vai decretar luto pela cidade” alguém chega a perguntar. Para o resto das histórias e memórias. Luca em Cristo Rei, e logo em Cremonês. “Frutti e Vialli, que casal, vão querer agora” deixa alguns fãs presos entre o passado e o presente. Mais do que uma afirmação de certeza: “Agora vai encontrar Lozarra e Mondonico, seu patrão e treinador”.

Fedez Gianluca Vialli recorda, com quem compartilhou as ansiedades, medos e dores da doença. Até o cantor, de fato, desenvolveu um tumor pancreático há algum tempo, embora de tipo diferente – e menos grave – do que o astro do futebol havia lutado. “Nunca nos conhecemos pessoalmente – lembra Fedez em uma história no Instagram – mas você me deu tanto. Chorei com você ao telefone, embora nunca tenha te visto pessoalmente.” Fedez conta que Vialli demonstrou grande proximidade e ternura durante a doença, e que um conhecido havia sido estabelecido, mesmo que apenas hipoteticamente. “Estávamos planejando nos encontrar para filmar um ao outro mostrando as cicatrizes um do outro, mas infelizmente isso não foi possível.”

Relembrando Roberto Baggio. “É sempre difícil aceitar e compreender o mistério da vida. Principalmente quando você é arrancado do afeto dos entes queridos tão jovem, tão cedo. Querido Gianluca, Que sua jornada celestial seja cercada por uma luz tranquila para seu descanso eterno.” Roberto Baggio, em depoimento à ANSA, lembra de Vialli, amigo do rival em campo de azul. “Meus mais profundos pensamentos vão para sua esposa, filhos, pais, irmãos e amigos queridos. Com seu sorriso e felicidade, leve sua amada bola para lá também. Sua coragem permanecerá conosco para sempre e seu precioso exemplo. Boa viagem, Gianluca

agencia ansa Scudetto Sampdoria, campeão da Juve e polêmica relação com a Azzurri (Ansa)

O futebol está perdendo um de seus sorrisos mais bonitos, o de Gianluca Vialli. Assim começa a memória Gianni Infantino, com uma postagem no Instagram. Homenageando a memória do ex-atacante que faleceu hoje aos 58 anos em Londres, o presidente da FIFA falou do “sorriso de quem jogou e treinou. O sorriso de quem conquistou, arrastou os jovens que cresceram em sua felicidade, como nos tempos da Sampdoria. O sorriso se manteve apesar da doença.” Durante sua recente experiência com a seleção italiana. “Viali – acrescentou Infantino – era um grande jogador de futebol e um cara esperto. Um dia ele me viu chutando a bola e me disse: “Gianni, convenhamos, você não sabe driblar. Eu vou deixar você saber.” Mais uma vez, ele sorriu. É justo que nos lembremos dele assim, por sua expressão feliz. Ele era ótimo, porque divertia e divertia a todos nós. Sua paixão era a mais doce definição de futebol. Um grande abraço à família e amigos.”