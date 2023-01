Al-Mazraoui, pericardite: Bayern de Munique o detém. notícias

más notícias para Bayern Mônacoque perde por tempo indeterminado ainda Naseer Mazrawi. Voltando da experiência da Copa do Mundo com uma seleção nacional Marrocos, oeste, pôr do solque foi um dos grandes campeões, o zagueiro nascido em 97 foi diagnosticado com uma lesão Pericardite Encontrado após algumas verificações Depois de ser positivo para Covid. O ex-Ajax, que nesta temporada somou 16 partidas entre a Liga Alemã e a Liga dos Campeões, portanto Ele não poderá trabalhar com a equipe da Baviera em Doha Devido à retomada do torneio será realizada sob controle por funcionários do clube.