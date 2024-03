Gênova – Monza 2-3: Gols de Pessina, Dani Motta, Gudmundsson, Vitinha, Maldini.

Falha ao conectar-se a Monza. Como a equipe de Palladino (2-3 final nas Ferraris) nunca está acabada, e só quando o Gênova – que revolucionou o segundo tempo depois de um primeiro tempo sem brilho – recupera a dupla desvantagem, a intuição do treinador (agora com 39) que ele coloca Daniele Maldini na mistura e dá que o gol final do Team Brianza foi 2-3. Um jogo que ficou equilibrado até ao final e os visitantes pensaram que tinham garantido os golos de Pessina e Dani Motta, antes de terem de lidar com a recuperação do Génova com golos de Gudmundsson e Vitinha. De volta no meio do caminho.

Monólogo solo – Durante metade da corrida, o Monza é imponente e mestre em campo. Os Rossoblu entram no intervalo com cara feia depois de uma atuação negativa em todos os sentidos da palavra. Porque Gilardino inverte a posição de Sabelli, que corre ao lado pela esquerda, desloca Messias para a faixa direita e escolhe Vrenderrup e Strootman como meio-campistas, com Fogliaco titular no lugar do suspenso Vazquez. Palladino prefere a formação 4-2-3-1, mas no meio-campo ofensivo favorece Pessina no meio com a dupla Bondo-Akpa Akpro na frente da defesa (Valentin Carbone está fora), e Djuric como o homem mais avançado. Na primeira corrida, Monza abriu o impasse. Andrea Carbone recua e coloca uma bola emocionante na faixa direita para Colbani, que tem espaço livre e cabeceia na frente do gol de Pessina. O vencedor e o gol do Zuccata fizeram o placar 0-1. Monza coordena um trabalho perfeito, mas a defesa da casa surpreende. O mais importante de tudo é que Sabelli não se aproxima de Colbani. Os Rossoblu lutaram na área de Martinez, Sabelli voltou a colidir com Fogliaco e, no escanteio seguinte, o habitual Colbani encontrou Dani Motta livre na área que acertou o canto direito de Martinez em meio chute de cima. Grande gol, Monza 0-2 e um Genoa atordoado em estado de choque. O time está exausto, Monza desliza à vontade: Berendelli encontra um corredor amplo pela direita, De Winter fica para trás: a bola é deliciosa, mas não encontra companheiros na área. Monólogo de Brianza: Colbani (2 assistências), mais uma vez, consegue um chute que cai por cima da trave à direita de Martinez. Suspense Gênova: O time está com problemas, um jogo muito estressante. Monza tem o controlo total do jogo, enquanto Gilardino não consegue impor ordem num meio-campo esmagado pela amplitude das manobras dos visitantes, com Retegui e Gudmundsson fracos e vazios. Os Rossoblu ficaram presos na zona de defesa, sem encontrar aberturas, e só aos 42 minutos o passe de Fogliaco pela faixa direita levou ao primeiro remate do Génova, mas ao lado da baliza. READ GP de Portugal, os principais pontos do fim-de-semana de Portimão [VIDEO]

Mude o ritmo – É preciso uma virada e aí Gilardino vira o time. Participarão da partida Fogliaco, Strootman, Vrindrop, Spence na lateral esquerda, Vitinha no ataque e Malinowski no meio-campo esquerdo. O Genoa atua com uma formação em 4-3-3 e um pique de ataque pesado: os efeitos podem ser vistos imediatamente. Monza se fecha, Gênova eleva seu centro de gravidade, recuperando pressão e clareza. Sete minutos depois, a partida é reiniciada: o árbitro Feliciani é chamado à tela por Farist Marini, que relatou toque certeiro de Pablo Mari na outra área na ação anterior. Braço aberto, a falta é clara: na cobrança de pênalti, Retegui deixa a tarefa para Gudmundsson, cujo chute é bloqueado por Di Gregorio, mas ele coloca no rebote. O segundo e décimo gol do islandês no torneio. O jogo mudou e aos 25 minutos Vitinha marcou seu primeiro gol pelos Rossoblu, com uma jogada individual que surpreendeu Pablo Mari: um pé esquerdo perfeito para voltar para o canto mais distante e o placar estava 2 a 2. Os papéis foram invertidos, Monza está submerso, sem clareza e esmagado em sua própria metade. O Génova é imparável, Retegui desafia Di Gregorio (33º), então decisivo sobre Badelj, mas Maldini marca aos 34 minutos para fazer o 2-3 ao aproveitar um rebote curto de Martinez após um remate de Valentin Carbone. A extensão de Monza é a segunda parada consecutiva de Gênova. Mas talvez isto seja mais doloroso do que o que aconteceu contra o Inter.

Serviço completo em breve

