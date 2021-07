Azul na semifinal contra a Estônia! Beat Russia – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

5,37 A Coreia do Sul derrotou os Estados Unidos por 38-33. A Estônia, próximo adversário da camisa azul, venceu a Polônia por 29-26.

5,34 A China venceu a partida contra Hong Kong com um placar de 44-32.

5.31 é um desafio muito complicado para os blues que, no entanto, se abriram contra os russos e, portanto, tentarão jogar todas as cartas para ganhar uma medalha.

5.30 A Itália venceu as quartas-de-final contra a Rússia e ganhou a oportunidade de disputar a semifinal contra a Estônia.

33-31 termina aqui !!!!!!! Itália na península !!! Rússia pat, azul muito bom!

33-30 Flaming Skaltra que leva bem as medidas da Rússia, faltando 2 “.

32-30 disparos duplos.

31-29 FIAMINGOOOOOO !!!! Abaixe e encontre um estoque marcado a 3 polegadas do final.

30-29 O russo quando perde alguns segundos no final ataca sem pensar muito.

30-28 tiros duplos.

29-27 ataques russos implacavelmente.

29-26 O russo encontra uma maneira de entrar na defesa azul.

29-25 tiros duplos.

28-24 o azul atinge o corpo.

27-24 Mais uma vez um duplo acerto, uma excelente notícia para a Itália.

26-23 tiro duplo.

25-22 Kolobova zomba do azul no tempo.

25-21 Viamengo !!!!!! Vá para o braço!

24-21 russo entra com extensão.

24-20 Flamingo Lightning Shot !!! estoque básico

23-20 O russo acerta um grande golpe no alvo baixo.

23-19 O russo é mais rápido no ataque e nos toques.

23-18 duplo golpe, muito bom para a Itália manter a Rússia à distância.

22-17 ainda está queimando !!! A Itália avança 5 pontos ao perder 1’50 “.

21-17 Um finlandês muito bom escolhe a hora certa e encontra um estoque muito importante

20-17 FIAMINGOOO !!!!!! Entre na defesa da Rússia.

5.19 no pódio Fiamingo contra Kolobova.

5.18 Assim termina o penúltimo ataque. Também neste caso foi o russo quem venceu por 3-2. A Itália se prepara para enfrentar o último ataque com apenas dois golos.

19-17 Apresentação e resposta incríveis de Lichagina.

19-16 A mesma situação se repete novamente, os dois atletas batendo ao mesmo tempo.

18-15 tiro duplo, a lacuna não mudou.

5.14 Depois de uma boa largada na Navarria, o azul volta por cima e ultrapassa. O ataque terminou 3-2 a favor do russo. O placar foi 17-14 a favor da Itália. Na plataforma Isola-Lichagina.

17-14 No final do ataque, a russa deu uma facada que trouxe seu time a -3.

17-13 Murtaza parte de longe e pode acertar o ombro.

17-12 O russo conseguiu acertar o alvo baixo.

17-11 O desfile e a resposta absolutamente impressionante de NAVARRIA atingiram o alvo ao ar livre.

11-16 Navarria !!!!!! Bem, o azul que encontra o inventário certo

5.08 Assim termina o sexto ataque. A Itália liderou por 11-15 sobre a Rússia. No pódio de Navarra contra Murtazaeva.

15-11 forçou Fiamingo a assumir uma posição defensiva, após vários segundos de estudo, o russo encontrou um jab.

10-15 Lichagina toca sob medição.

15-9 tiro duplo. Assim, a diferença permanece inalterada entre a Itália e a Rússia.

5.05 Durante o sexto ataque, a Polônia está 15-13 à frente da Estônia. Estamos de volta à plataforma russa.

5.04 No quinto ataque, a Coreia do Sul avançou 17-15 sobre os Estados Unidos.

5.03 Quando faltam quatro assaltos, o desafio entre a China e Hong Kong é equilibrado: 14-13.

5.02 Alguns momentos de espera. O russo muda de arma. Lembramos que o blues avança 14-8 quando faltam quatro ataques para o final.

5,00 no cais da Rossella Viamingo contra Yulia Lichagina.

4.59 Muito bom Mara Navarria que venceu a ofensiva 6-2 com Kolobova e permitiu que a Itália passasse para 14-8.

8-14 Navaria! O AZURE AINDA CAPAZ DE ENTRAR NA DEFESA RUSSA

13-8 Desfile e resposta da Navaria !!!!

12-8 Navaria é muito bom! Encontre a banheira certa na parte inferior da plataforma

11-8 Kolobova marcou ao acertar o braço.

7-11 Navarria lidera Kolobova na extensão

O russo 10-7 atinge o alvo mais baixo.

10-6 Desfile da Navaria e resposta !!!! Acessórios da Itália !!!

9-6 A russa tenta resolver o problema com as próprias mãos, mas Navarria espera que ela pise em seu ombro.

4.53 Mara Navarria voltou ao pódio contra Violetta Kolobova.

4.52 O quarto ataque terminou com a Itália avançando 8-6 sobre a Rússia.

Pontuação de murzifa 8-6 com alongamento corporal suave.

8-5 A Itália tenta decolar com Isola acertando um alvo baixo.

7-5 ilha !!!!! AZURE HOTEL MUITO BOM PARA FAZER A RÚSSIA SOBRE O TEMPO

4.49 Retorno ao cais da ilha contra Murtazaeva.

4,48 Assim termina a primeira rodada de ataques com a Itália vencendo por 6-5.

6-5 Itália pela primeira vez em sua história. NAVARRIA ATINGE A BAIXA ALVO

5-5 cartas para cada um dos não-combate, a situação permanece igual.

4-4 Mara Navarria restaura a igualdade da Itália!

4,44 Mara Navarria no pódio.

4,43 O segundo ataque termina com uma vantagem de 4-3 com a Rússia. Viamingo recuperou o ímpeto.

3-4 Murtazaeva consegue encontrar a rachadura à direita e acerta.

3-3 Fiamingo empurra a oponente para o fundo do pódio e a penaliza escolhendo o momento perfeito.

2-3 BRAVA FIAMINGO! meio-dia azul no relógio

1-3 Também neste caso há uma longa fase de estudo, em que a Rússia conseguiu encontrar um golpe sob a analogia.

4.37 Agora é a vez da Rússia Viamingo contra Aizanat Murtazaeva.

4.36 O primeiro ataque termina em 2-1 a favor da Rússia.

1-2 O russo tenta atacar com o pé, mas Isola sabe encontrar o momento certo para acertar a bola.

0-2 surpreende o russo no azul e se estende um pouco.

0-1 Kobulova define o primeiro golpe.

4.34 Uma largada muito tática com os dois atletas se estudando.

4.32 O confronto da equipe Al Saif entre a Itália e a Rússia está prestes a começar. A primeira a sair do pódio será Federica Isola, que terá de enfrentar Violetta Kolobova. Alberta Santuccio mantém este primeiro desafio.

4.29 É hora de mostrar aos atletas.

4.25 Estamos lá: em um punhado de opções, o azul se estabiliza na corrida ao pódio verde.

4.20 Faltam poucos minutos para iniciar os ataques. Blue poderá desempenhar o papel de estranhos.

4.15 não é um começo fácil para a seleção italiana, que enfrentará imediatamente a Rússia, uma das seleções indicadas para um papel de liderança.

4.10 A Itália contará com Rossella Viamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

4.05 Os ataques começarão em 20 minutos.

4,00 Partidas das quartas de final: Itália, Rússia, China, Hong Kong, Estônia, Polônia, EUA e Coréia do Sul.

3.57 Boa noite, amigos da OA Sport, e bem-vindos à transmissão ao vivo da experiência da Seleção Feminina do Al Seef.

A bolsa italiana e medalha Amal em 27 de julho – Competição favorita de esgrima – Um esquadrão de todas as seleções nacionais, uma arma com outra

Boa noite ou bom dia amigos OA Sports e de nada Dirita Live Quarto dia de Olimpíadas de Tóquio Dedicado à esgrima. Hoje, as provas da equipe de espada feminina começam. EU ‘Itália Apesar de ter ganhado duas pratas até agora, não se pode dizer que seja econômico, até porque historicamente a esgrima é uma das disciplinas que deixa nossas cores mais coloridas.

As Sword Girls tentariam entrar em outra plataforma, mesmo que não fosse nada fácil. O Azul vai enfrentar a Rússia na primeira rodada, um adversário muito difícil, e depois, eventualmente, entre a Polônia ou a Estônia nas semifinais. Nós definitivamente faremos o nosso melhor para repor o saque da mesa de medalhas.

Talvez a seleção favorita seja a China, mesmo que isso não seja tão difícil de prever como no caso de uma competição de espadas. Para a Polônia, o papel do exterior, Rússia e Coréia do Sul estão muito à frente do grid de largada.Itália Ele pode tentar se adaptar a essa incerteza.

O grupo azul consiste em atletas de destaque que devem ser capazes de cooperar como uma equipe. Eles vão subir ao palco Rossella Viamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio. No teste individual, as duas primeiras equipes foram as melhores, mas ficaram de fora nas quartas-de-final.

Trazido a você pela OA Sport Integração AO VIVO AO VIVO Da experiência da equipe feminina de espada Olimpíadas de Tóquio, permitindo-lhe acompanhar todas as paixões e principalmente os desafios que a nossa seleção nacional enfrenta. Divirta-se!

Foto: Bizzi / Federscherma