Eu dei tudo – esportes

“Minha região é desconhecida na Itália, estou muito honrado em representá-la aqui nos Jogos Olímpicos e espero que todos festeje em Molise.”

Maria Centracio disse isso na área mista do Budokan, em Tóquio, enquanto conversa com jornalistas italianos depois de ganhar a medalha de bronze na categoria de judô até 63 quilos. “Sou a pior da minha classe, o judô é imprevisível, dei tudo”, acrescentou Maria, com lágrimas de alegria no rosto. Enquanto isso, a grande festa estourou em Rocchetta al Volturno, cidade da província de Isernia, onde os pais continuaram a corrida na casa da família. O prefeito decidiu conceder a cidadania honorária a Molise Judoka.

“Meu sonho era ganhar uma medalha olímpica e agora chegou. Quando ele deu o terceiro pênalti não entendi o que estava acontecendo, pensei em lutar e dar o meu melhor. Dedico esta medalha à minha família, ao meu amigo e as pessoas que sabem o que está por trás dele. “

Inacreditável, finalmente entrei, como um completo estranho ganhei a medalha – disse felizmente, Maria Centrácio no templo do judô se deslocou por toda a Ásia – meu pai (Bernardo) foi meu primeiro professor, meus irmãos praticavam judô, e a paixão pois o judô cresceu com o tempo. “

Centracchio, que ostentou nas palmas das mãos de bronze no Campeonato Europeu de 2019, titular do Fiamme Oro, uma pequena poliglota (fala inglês, francês, espanhol e português), passou a ideia à companheira de seleção Odette Giuffrida bronze em 52 kg. “Nessa medalha também está a Odette, a medalha dela me deu uma carga incrível,

Esta medalha não vai mudar a minha vida, é uma mais-valia, sou jovem, na vida posso ser quem eu quiser. ”