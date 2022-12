Aqui está o scroll até o final!

Betim (Brasil), 10 de dezembro de 2022

Mundial de Clubes, exibição magistral dos amarelos e azuis com eco: eis a passagem para a final!

Alessandro Micheletto, extraordinário no ataque, encara sem medo a parede tripla eco (foto Fivb)

Quatro anos depois da última vez, o Trentino Itas regressa à final do Mundial de Clubes.De facto, a vitória caseira desta noite, por 3-1, trouxe o Sada Cruzeiro, na primeira meia-final da edição de 2022 do Campeonato do Mundo. , as portas voltaram a se abrir para um encontro com a glória do clube na Via Triner, que no domingo, 11 de dezembro, a partir das 20h, horário italiano, no Ginásio Poliesportivo Divino Braga, poderá buscar o sexto título de campeão mundial de sua história. Sir Safety Souza Perugia vai disputar o troféu mais cobiçado entre as equipes de todo o mundo em uma ação totalmente italiana, reforçando a competitividade absoluta da SuperLega Credem Banca.

O Trentino Itas garantiu esta oportunidade surpreendendo seus valiosos adversários com um estilo de combinação perfeito. Com um saque decisivo na hora, um bloqueio atento e um ataque que se revelou de alto nível (acabaria por marcar 65% da equipa com Peaks Micheletto 75% e Kazysky 60%), os Gialloubli literalmente arrasaram Sada que, na verdade, só tentou contra-atacar no segundo set. A primeira, vencida por 25-13, e a terceira, que fechou a 25-17, foi um solilóquio da equipa de Lorenzetti, autor de uma exibição assombrosa também ao nível da força mental. Os golpes de Micheletto (4, artilheiro com 15 pontos), os contra-ataques de Kazzewski e Lavia e os bloqueios de Podraskanen negaram aos brasileiros qualquer chance de contra-atacar, abdicando do título mundial em apenas 70 minutos de jogo.

Aqui fica o registo da primeira meia-final do Mundial de Clubes FIFA 2022, que decorreu esta noite no estádio Ginacio Polidesportivo Divino Braga, em Betim.

Sada Cruzeiro – Trentino Itas 0-3

(13-25, 22-25, 17-25)

Eco do Cruzeiro: Lopez 10, Saatkamp 4, Wallace 9, Vaccari, Otavio 2, Uriarte 1, Lukinha (L); Openkowski 1, Rodrigoino, Rodrigo. Guilherme Nie, Bauer, Clydenelson, Carlos. Treinador Felipe Augusto Ferraz.

Trentino Itás: Sbertoli 1, Michieletto 15, Lisinac 7, Kaziyski 11, Lavia 12, Podrascanin 10, Laurenzano (L); Indigo, Davoronok 1, PES (à esquerda). Nei Deher, Cavuto, Berger e DePalma. O rebanho é Angelo Lorenzetti.

o revisor: Macias (México) e Cespedes Lassi (República Dominicana).

Prazo fixo: 20′, 25′, 25′; Total de 1h e 10′.

Nota: Aproximadamente 3458 espectadores. Sada Cruzeiro: 2 bloqueios, 3 aces, 12 erros de saque, 3 erros de ação, 38% no ataque, 30% (17%) na recepção. Trentino Itas: 8 bloqueios, 9 ases, 20 erros de saque, 3 erros de corrida, 65% no ataque, 41% (17%) na recepção.

