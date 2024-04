Moto3, GP de Portugal ao vivo de Portimão

A Moto3 volta a aquecer os motores com o Grande Prémio de Portugal, segunda jornada do Campeonato do Mundo de 2024. A classificação dos pilotos é atualmente a seguinte:

Davi Alonso (25 pontos) Danny Holgado (20 pontos) Tayo Furusato (16 pontos) Ricardo russo (13 pontos) Colin Viger (11 pontos)

José Antonio Rueda conquistou o primeiro lugar na Moto 3, com Joel Kelso em segundo e David Alonso fechando a primeira fila. Riccardo Rossi é o melhor entre os italianos (quinto), com três italianos entre os dez primeiros: Filippo Farioli (oitavo) e Stefano Nepa (10º). Perto de Mathieu Bartel: 12º andar. O Grande Prémio de Portugal realiza-se no Autódromo de Portimão. São 19 voltas programadas. Partida prevista para as 12h00. Esta é a grelha de partida, baseada nos resultados alcançados na qualificação (seis primeiras linhas):