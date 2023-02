Federação Equestre Italiana – Excelente 4º lugar para a Itália no Campeonato Mundial em Tebas

Classificação: Resistência



25 de fevereiro de 2023





Desempenhos brilhantes de Cobini, Milani e Tavasoli na classificação após 160 quilômetros de corrida no deserto



Foi um dia muito longo, pois hoje foram entregues as medalhas no Campeonato Mundial Sênior de Endurance no Bathib International Endurance Village em Al Khatim (EAU).

Bastante longo e também muito exigente tendo em conta que apenas 44 dos 118 pares inicialmente entraram no ranking.

Entre aqueles também Camila CobiniE alegre Melanie E Carolina guardanapos Asli respectivamente na 20ª, 21ª e 43ª posições da classificação individual após uma grande intensidade competitiva.

Graças às suas colocações, a Itália garantiu um importante quarto lugar (31:52:33 no tempo total) na classificação por equipes que viu o Bahrein levar o ouro (25:27:25) à frente da França (28:59:33) e Portugal (30 :25:45). )

Apenas 5 equipas dos 23 juniores são cabeças-de-chave, o que reforça o resultado da grande profundidade e importância da equipa azul, a melhor conquistada no Mundial Sénior desde 2008 (6.º lugar no Mundial de Terengganu, em Melissa).

O desempenho de nossos três mosqueteiros foi louvável. De fato, eles resistiram durante toda a corrida e com grande sacrifício garantiram o status de Team Italia.

Camila Cobini Com Ernest E alegre Melanie Com o FB Karonte, eles concluíram o mundial de 160 km cruzando juntos as linhas finais, respectivamente com médias de 15,931 e 15,930 km/h (tempos de 10:02:37 e 10:02:38).

Mais separação veio Carolina guardanapos Asli Com Carma du Barthas (13,573 km/h; 11:47:18) capaz de fazer grandes sacrifícios que foram fundamentais.

Além da equipe sênior, o Bahrein também conquistou a medalha de ouro individual com Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa com Darko La Maggiore (21,023 km/h; 07:36:39).

A prata vai para Salem Hamad Saeed Malhouf Al Ketbi dos Emirados Árabes Unidos com Hala (20,314 km/h; 07:52:35) e o bronze para o espanhol Jaume Ponte Dash com Echo Falls (20,194 km/h; 07:55 :23).

A outra dupla do Time Itália, Costanza Lalessia com Asim de Parthas e Daniele Masubrio com Rachida Del Ma, saiu após a quarta final dos seis episódios da competição.

(Foto da etapa da prova em Btheb – F. FEI / John Stroud;)