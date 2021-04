Mercado da Juventus, uma troca emocionante no horizonte com o Real Madrid

Repetimos isso há meses: A verdadeira chave para o mercado do verão de 2021 serão as trocas. E será o mesmo para Juventus A partir de Andrea Pirlo. Nenhuma seleção europeia realmente tem dinheiro para investir pesadamente no mercado, e a crise econômica que afeta o mundo do futebol definitivamente não será resolvida em dois meses.

Diante disso, o Juventus No restabelecimento total (institucional e técnico) procuram de todas as formas criar intercâmbios que permitam, além de se desfazer de ligações importantes, agregar qualidade e tecnologia à sua própria equipa. Nós o vimos na semana passada com a ideia Dybala Icardi, Percebemos isso no verão passado com Pianik Arthur. Vemos isso agora com uma nova proposta vinda de Madrid.

Sim porque se foi no verão passado Juventus e Barcelona Eles criaram a troca (mais barata do que técnica) entre Miralem Pjanic e Arthur, Que é uma bolsa de valores que mais tarde faliu nesta área, agora eu Bianconeri Eles serão preparados com real Um processo bastante semelhante.

Conforme revelado por alguns meios de comunicação espanhóis, foi posteriormente coberto pela Tuttosport, Juventus e real Madrid Eles estão conversando há dias tentando encontrar um acordo de troca Rodrigo Pentancourt, Marco Asensio. O Juventus Seguir Asensio Por muitos anos, mesmo antes de ele ser famoso agora. ”Asensio, 4-2 finalizado“Para tornar o sarcasmo mais fácil.

Por outro lado, também está envelhecendo Modric e CrossoverE assim por diante real Ele terá que trocar dois de nossos monstros sagrados do futebol. Pentancourt ele adora Perez, E já tem muitos anos de experiência europeia apesar de ser muito jovem (nasceu em 1997).

Estamos apenas no começo, mas as equipes estão realmente trabalhando muito para planejar o mercado de transferências. Um mercado que definitivamente não deixará de transmitir emoções apesar da falta de dinheiro. Porque, como o bom disse Galliani Nos últimos anos, de Milão,Todo mundo é bom com dinheiro“

OMNISPORT | 27-04-2021 07:45