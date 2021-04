A Fourmaux também está alinhada com a M-Sport no Rali de Portugal

Adrien Fourmaux também vai correr ao volante do Ford Fiesta WRC Plus no Rali de Portugal. Prêmio bem merecido, pode-se dizer. O francês de 25 anos fará parte da equipe titular da M-Sport na quarta rodada do Campeonato Mundial de Rally de 2021.

A equipa anunciou esta tarde, poucas horas depois de uma dramática estreia no fim-de-semana passado, em que, pela primeira vez ao volante do Fiesta Plus, terminou em quinto lugar da geral no Rali da Croácia, embora nunca tivesse corrido em corridas. . Deste carro.

Para a Fourmaux, será mais um teste muito importante, pois em Portugal vai estrear a roda do Fiesta Plus na terra depois da estreia no asfalto da Croácia.

Na quarta prova do WRC 2021, também terá a vantagem de uma largada bem colocada, sem ter que abrir as especiais de sexta-feira. No entanto, ele deve ser muito bom e astuto, e seguir a mesma tática da Croácia: começar com segurança e aumentar os arremessos de teste após o teste, ganhar experiência e segurança.

Esta abordagem o levou a um quinto lugar em uma corrida surpresa. Agora, para ele, virá a tarefa mais difícil: afirmar-se. Mas o menino parece maduro e pronto para suportar tanta pressão depois do fim de semana que você o destaca.

O gerente da M-Sport, Richard Milner, não usou meias medidas para descrevê-lo: “Foi um ótimo começo e você pode definitivamente ver uma semelhança com Ogier na forma como ele se desempenha. O futuro do esporte é muito bom. Estou realmente ansioso para ver como ele avançará no carro. “

Com o Adrien a funcionar em Portugal, Teemu Suninen vai continuar ao volante do Ford Fiesta R5 MKII também da equipa M-Sport alinhada na classe WRC2. O finlandês voltará ao Fiesta Plus no Rally Italia Sardinia, agendado para o primeiro fim de semana de junho em Olbia.