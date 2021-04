Liga dos Campeões, Real Madrid-Chelsea 1-1: Benzema captura Pulisic e salva Zidane | Notícias

Uma raça subjugada de merengues, os franceses respondem aos americanos no Dilúvio de Valdebebas

A primeira mão das semifinais, primeiro do Liga dos CampeõesE a Real Madrid – Chelsea 1-1. Em Valdebebas, os ingleses mostraram-se mais animados na primeira parte e depois de um grande erro de Werner a vantagem foi já alcançada aos 14 minutos com um golo. PolisicCourtois também é bom no drible. A reação real está na aula Benzema Ele acerta a trave aos 23 minutos de distância e, em seguida, assina o empate quando surge o escanteio.

o jogo

Todos foram adiados para a segunda etapa em Stamford Bridge, em Londres. Real Madrid e Chelsea não passaram de 1-1 Em Valdebebas, na primeira mão das semifinais da Liga dos Campeões, sob um dilúvio acertou o Centro Desportivo Merengues e sentiu na segunda parte que o empate foi bom para os dois, por vários motivos. Melhor Chelsea De Tuchel como vimos em campo, principalmente no primeiro tempo, com pesar que os Blues não se beneficiaram com o início difícil do Real.

Entre lesões e retorno de última hora, Zidane Ele mandou sua equipe para o Real Madrid com uma defesa de três homens que confundiu um pouco seu time no início. Por outro lado, a formação de Tuchel é mais dinâmica e acima de tudo, com três zagueiros e uma lança tridente que é rápida e inspiradora para se lançar nas brechas entre o meio-campo e a defesa espanhola uma vez que a primeira pressão é esquecida, e ele não é muito convencido. Por outro lado, faltou essa coisa extra Timo Werner: Às 10 horas, o atacante alemão literalmente devorou ​​a vantagem a dois metros do gol, reforçando os reflexos de Courtois no pé e anulando o movimento construído por Monte e Pulísico. O norte-americano não se enganou aos quatro minutos, com impedimento ao acertar um tiro de Rudiger, esquivando-se do goleiro belga e colocando as redes pesadas no mínimo ainda na segunda mão.

Aqui Chelsea entendeu errado. Com o Real Madrid lesionado no solo, falta de ideias e preparo físico com Marcelo fora de forma e Carvajal no papel de não quinto no meio-campo, os Blues tinham muitas oportunidades potenciais para esticar, desperdiçá-lo com Werner e muito mais, apesar dos espaços criados por Canti à direita. Nestes casos o Real não perdoa e se tiver 23 ‘ Benzema Quase do nada inventou a mão esquerda a partir da borda que estava impressa na trave, aos 29 ‘corrigiu a pontaria com os bancos Casemiro e Melitão a partir de um pontapé de canto que abriu o golo do empate a Mindy.

No segundo tempo, os dois treinadores tentaram, em momentos sucessivos, trocar as cartas da mesa atrapalhando o ataque um do outro, mas não houve convicção. O medo de perder no final, o gosto amargo da piada, fez com que os vinte e dois em campo puxassem o freio de mão, mais ansiosos para evitar o erro fatal na chuva do que a jogada vencedora para uma quebra de equilíbrio que continuaria como tanto quanto Londres. Haverá um momento de contagem e a vaga na final é apenas uma.

Mesa

Real Madrid – Chelsea 1-1

Real Madrid (3-5-2): Courtois 6.5; Militao 6.5, Varane 6, Nacho 6; Carvajal 5,5 (32 pés Asensio 6), Modric 6, Casemiro 6, Cross 5.5, Marcelo 5.5 (32 pés Odriozola 6) Benzema 7 (47 ‘Saint-Rodrigo Sv), Vinicius 5 (21 minutos Hazard 5.5). Disponível.: Lunin, Altup, Isco, Diaz, Arabes, Blanco, Gutierrez. todo o mundo.: Zidane 6.

Chelsea (3-4-2-1): Mandi 6 Christensen 6.5, Thiago Silva 6.5, Rudiger 6; Azpilicueta 6,5 ​​(21 ‘st James 6), Kanté 7, Jorginho 5,5, Chilwell 6; Pulisic 7 (21 ‘st Ziyech 6,5), montagem 6,5; Werner 5 (21 Hz 5,5). Disponível.: Kepa, Caballero, Alonso, Abraham, Zuma, Jerrod, Gilmore, Hudson-Odoi, Emerson. todo o mundo.: Tochel 6.5.

Regra: Makkelie (Olanda)

Sinais: 14 ‘Pulisic (C), 29’ Benzema (R)

Amonite: Vinicius, Kroos, Marcelo, Varane (à direita); POLYSIC (CE)

Desqualificado: ninguém

Opta Statistics

O Chelsea não conseguiu vencer nenhuma das oito semifinais da Liga dos Campeões disputadas fora de casa (5N, 3P).

Karim Benzema (71 gols) alcançou Ral na quarta posição na tabela de artilheiros da UEFA Champions League.

Karim Benzema marcou contra 33 jogadores na Liga dos Campeões, e apenas Messi (36) e Ronaldo (35) contam mais.

Karim Benzema marcou 20 gols nas eliminatórias da Champions League, o que é nada menos que sete a mais do que qualquer outro jogador francês (Kylian Mbappe 13, Thierry Henry 12).

Christian Pulisic é o primeiro jogador americano a marcar nas semifinais da Liga dos Campeões.

Na Liga dos Campeões da UEFA, ele acertou dez vezes o Real Madrid e cinco vezes o Benzema; Eles lideram tanto o ranking de times quanto os jogadores desta categoria.

Com o Real Madrid, Zinedine Zidane jogou mais partidas como treinador contra Thomas Tuchel sem conseguir vencer em comparação com qualquer outro treinador (4N, 1P).

Thiago Silva (36 anos, 217 dias) é o jogador mais velho nas semifinais da Liga dos Campeões desde abril de 2011, quando Ryan Giggs (37, 148) jogou pelo Manchester United contra o Schalke.