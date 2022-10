As suspeitas de Milan Pioli sobre o Empoli. Pensamentos claros sobre De Ketelaere | primeira página

“Não tenho como experimentar agora e, desde que veja um time fazendo o time e indo bem em campo, não há necessidade de mudar”. como ele Stefano Pioli Deu algumas ideias sobre a configuração que foi feita usando Milão Ele vai enfrentar uma partida traiçoeira fora de sua casa Empoli. Não há espaço para invenções, especialmente às vésperas do mini-power tour e na ausência de compromissos com as seleções nas últimas semanas. Conecte-se com o Unificado 4-2-3-1entre as certezas e a última enquete.

LEAO REVISADO, GIROUD E CERTEZAS CDK – Documentos com nome e sobrenome Olivier Giroud. O avançado de 36 anos tem de fazer prolongamento, tendo também em conta os dois jogos disputados com a seleção francesa (Áustria e Dinamarca). Haverá 10 corridas consecutivas para começar O ex-Arsenal e Chelsea. Por outro lado, os substitutos de Pioli estão escondidos, com Origi ainda no buraco e Rebic de volta ao grupo. O croata nem sequer mina a propriedade Rafael Lião Para a esquerda, Retorno da desqualificação O que o obrigou a pular o confronto direto com o Napoli. Certeza também é Charles de Kettleri atrás da borda. Pioli enfatizou que não queria abrir mão da alta qualidade disponível na função e, portanto, descartou a inclusão de um meia-atacante atípico de 1′ como Krunic: seria o sexto jogo consecutivo entre o Campeonato e a Liga dos Campeões. Belga, ainda busca os primeiros gols com a camisa rossonera. No meio do campo está Ben Nasser, cabe a ele Tommaso Bubigasubstitutos dos lesionados Mainan e Teo Hernandez identificados: Ciprien Tatarusano E a Gastronômico Palo Touré.

caixa de papelão – Depois, há as urnas de última hora, aquelas dúvidas de que Bewley só será esclarecida amanhã. Mesmo que a orientação do instrutor seja bastante clara, principalmente no que diz respeito ao último tradutor no trocarte, Alexis Saelemaekers tem clara vantagem sobre Messias Para a área exterior direita, o belga (artilheiro da UEFA Champions League Satanás) Você terá uma nova chance de encontrar o primeiro gol também nesta primeira divisão. Por fim, preste atenção à seção traseira, onde A propriedade de Davide Calabria perdeu sua participação nas últimas horas. O lateral ainda não está em sua melhor forma depois do problema que acusou contra o Napoli e é por isso que é provável que ele comece do banco. Em seu lugar não dest, mas De volta ao passado de Pierre Kaloloque deu seus primeiros passos no Milan como lateral-direito: com o deslize francês, Cabe a Simon Kjaer trabalhar ao lado de Tomori No centro da defesa, o dinamarquês está bem e se livrou do pequeno inconveniente acusado com a Dinamarca contra a Croácia.

Formação possível (4-2-3-1): Tatarozano. Kalolo, Kyar, Tomori e Palo Toure; Bubiga, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Jerrod.