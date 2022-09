LIVE TMW – Lazio, Sarri: “O dedo médio em campo? Rimos dela com Marroccu”

Acabou há alguns instantes Lácio Verona (Resultado 2 a 0) E em breve, na barriga do Olympique, Biancocelesti deverá treinar Maurizio Sarri. Em TuttoMercatoweb.com texto ao vivo da partida!

21.01 – O jogo começa:

Embora o gol tenha saído tarde, o time parecia tranquilo:

“A partida foi difícil, o Verona é um time duro, dinâmico e agressivo. Um contra um em todas as áreas cria problemas. A equipe foi boa em ser paciente.”

Qual é o sinal no processo de crescimento?

“Nestes dois jogos todos deram uma boa resposta ao crescimento, acho que jogaram 18 ou 19. Na frente, estamos um pouco limitados neste período, estamos a pedir demais, talvez demais, dos jogadores atacantes. Espero que o Pedro volte imediatamente. Agora estou feliz com a solidez defensiva mais do que os gols marcados. Se pudéssemos reverter a tendência da defesa no ano passado, marcar 75 ou 80 gols não nos mudaria muito. Dureza é a qualidade chave trabalhar em.”

Há uma foto de seu dedo médio em direção ao assento de Verona:

“Conheço o diretor Marroccu há muitos anos. Tive a impressão de que ele me pediu para sentar e eu respondi. Depois explicamos e rimos do episódio. Ele me disse para ficar quieto, não para sentar .”

Quando Luis Alberto entra ele faz a diferença…

“Quando ele entra com adversários cansados, suas qualidades se destacam ainda mais. Ele pode ser o homem decisivo. Na primeira meia hora ele também sofreria.”

O longo Provedel lança uma solução?

“Você tinha que percorrer um longo caminho, mas muitas vezes longo e baixo. A maneira de jogar deles leva você a ver muitos espaços atrás de você e eles o levam a procurar esse tipo de solução. Que devemos procurar em absoluta necessidade .”

A química é criada com os fãs?

“Quando você tem a sensação de estar em seu ambiente, significa que as vantagens são de todos. Não é fácil se sentir bem com um treinador que é sempre tão criticado. Sinto que esse ambiente é meu, me sinto parte deles. Isto me faz feliz.”

Comente sobre a conexão Cancellieri no final?

“Eu não o vi depois da partida. Como funciona o VAR? Eu também não entendi.”

Estreia como dono da Casale e Marcos Antonio?

“Casal ficou um pouco nervoso por cinco minutos, depois se separou. Marcos não fez uma partida perfeita para suas características, mas tem ótimo drible e caráter. Ele não esconde, quer a bola mesmo com o homem por perto. São atuações que nos dão confiança no futuro.

21h14 – Término da coletiva de imprensa.