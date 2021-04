MotoGP, horários e onde ver o Grande Prêmio da Espanha de 2021 (Jerez) na TV

Quartaro líder do ranking, 2 Bagnaia

Preparar



Grande Prêmio da Espanha, ansioso pela Honda e Yamaha

A corrida de motos de MotoGP começa com a vitória em Portimão de Quartararo, que, juntamente com a Yamaha, subiu ao topo do Campeonato do Mundo após as três primeiras corridas. E atrás dele está Bagnaia, o autor de um retorno maravilhoso no último Grande Prêmio. Historicamente, o caminho de Jerez não é um caminho favorável para a Ducati, mas o crescimento do Pico e da Ducati é um bom presságio: será um bom ano para mudar a história dos Reds no circuito espanhol? Atenção também a Marc Márquez, em busca do primeiro pódio na pista onde a sua jornada começou com uma lesão no braço direito, e a Morbidelli, recém-saído do quarto lugar em Portimão.