“Eu teria chamado Maldini para renunciar!”

O jornalista do Corriere dello Sport Roberto Pironi disse à CMIT TV. O colega falou sobre o futuro do Milan e também o futuro de Pirlo

O colega Roberto falou aos microfones da TV CMIT Peroni, Falar sobre um futuro Milan. O jornalista do Corriere dello Sport ainda se refere a Stefano Bioli: “Se a empresa de planejamento quiser, eles têm que começar com um projeto … Pioli não se machucou, ele está na liderança por 4-5 meses. Ele fez a coisa certa. Você tem que entender o que você quer pois, Pioli merece confirmação, então se ela confirmar Ibra … eu vou mantê-lo. Você merece ter um torneio regular. “

Entre Maldini e o novo técnico – “Vejo uma sociedade que não é totalmente unificada – continua Peroni -, Se eu fosse o dono do clube depois que Maldini falou, eu o teria chamado para renunciar. A Itália tem alguns bons treinadores, talvez seja uma oportunidade De zerby, Tentar escalar novamente, mas estou ao lado de Pioli. “

Pirlo – “Ele nunca esteve no banco, nem mesmo quando jogava – continua a gente – a Juventus há 40 anos não poupou um treinador em curso. Agora cometeram o erro de acreditar que quem se sentasse no banco não influenciaria o resultado Infelizmente, isso não aconteceu. “Isso porque ele não teve tempo para experimentar. Ele ainda está tentando agora … Não está claro qual é a formação da Juventus. Eles pensaram que poderiam viver sem o treinador.”