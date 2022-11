Mais uma derrota, mas pelo menos com coração e dignidade. Super Young Bianconeri, da desconfiança de Allegri e as classificações estão longe da realidade. Seu assento está em um declive. Não só Meriti e Vagioli: escreva este nome

A partir de Andréa Bosco





Assim será a Liga Europeia. Em fevereiro, após a Copa do Mundo. A Juventus, que venceu na Liga dos Campeões cinco derrotas em pelo menos seis partidas contra o Paris Saint-Germain, jogou com coração e dignidade. Perdeu por analogia, contra uma formação cujos valores artísticos são muito altos para os padrões atuais de Madama. Mas ele lutou. Federico Chiesa voltou para casa (para a formação inevitavelmente ainda não), feliz por aplaudir já durante o anúncio das formações. Principalmente contra o poderoso príncipe do Paris Saint-Germain (o arquiinimigo da Premier League e parceiro de lanche de Ceferin), Andrea Agnelli assumiu a responsabilidade: confinar os franceses ao fenômeno Mbappe e o velho dragão Messi em segundo lugar no grupo atrás do desenfreado Benfica: na segunda jornada os franceses vão defrontar adversários poderosos . Causa uma diferença de alvo negativa.





O lutador da Juventus, apesar das 12 ausências, as últimas de Kane, foi interrompido pela habitual distensão muscular nos treinos. Juventus com três jovens jogadores em campo: Gatti (que pagou o preço por Mbappé, mas resistiu por muito tempo), Meretti (que será meio-campista pelo menos 5/6 gols no torneio quando ajustar sua meta) e Fagioli, cuja atuação o fez dizer (com razão) a quem entende: Verratti quem? Durante vários minutos, jogou o argentino Barrenechea, metodista de atitude defensiva. Escreva este nome: você o encontrará com o vestido do protagonista.





Agora espero que ninguém venha nos dizer que “Allegri está demitindo jovens”. isso não é verdade. Allegri foi forçado a recrutar jovens. E se ele avançar nesse ritmo (com 16 assistentes irritantes cujos desastres agora são visíveis e intoleráveis ​​na enfermaria da Juventus), ele também terá que envolver alguns dos filhos de Montero. Este é contra o Paris Saint-Germain depois que ele caiu por dois gols, para variar, um empate na volta.





Agora Allegri (que estava certo em dizer que estava com raiva, mas sabia o quanto os fãs estavam com ele, por causa do jogo e por causa de suas muitas escolhas incompreensíveis) tem dois caminhos potenciais a percorrer. Ou confie em algum equipamento antigo (Bonucci se sai bem com o PSG, mas Alex Sandro, Cuadrado, Rabio ‘coco’ é definitivamente revisitável) pelo resto da temporada. Ou continue a acreditar na juventude.





Obviamente, o atributo da Igreja, Maria, a Pogba, uma vez restaurado, não pode ser discutido. Mas, embora os jovens jogadores não sejam campeões, mas apenas excelentes jogadores, não se deve esquecer que Rabiot definitivamente assinará por outro clube em janeiro. Di Maria retornará no final da temporada, conforme anunciado na Argentina. Cuadrado e Alex Sandro serão aposentados. Talvez com Rojani. Isso sobre os jovens não é uma discussão sobre “lã de cabra”. É sabido que os jovens não têm – neste momento – a experiência necessária para serem proprietários permanentes. Também está bem estabelecido que a combinação correta é combinar dois ou três de uma vez com jogadores experientes. Mas é igualmente verdade que Allegri deveria ler “Culpa”. A desconfiança se mostrou inadequada. Suas classificações (como um homem que treina o time diariamente) estão longe da realidade. As seleções do clube (acho que a conselho do treinador) são questionáveis. Além dos que tem em casa (Fagioli, Gatti, Meriti, Elling, Soleil) Ruffella e Ranoccia Monza estão bem. E com eles Pellegrini na Alemanha, de Winter, Cambiasso. O próprio Zacharias, que foi demitido às pressas por (Allegri), abriu espaço para o Chelsea: ele teve que retornar à Juventus em janeiro. Portanto, não será. Recusei uma equipe inteira. A Juventus está coberta pelo gol. Mas se ele conseguir o Carnesecchi, ele terá uma grande probabilidade. Provavelmente o melhor da Itália, em previsões futuras.





É a defesa que a Juventus terá que fortalecer. Bonucci pode continuar como um pai nobre e como capitão do vestiário (a menos que desacordos com Allegri o estimulem a sair), Bremer esperançosamente crescer. como Gatti. E aqui: O “jovem pronto” em defesa da Juventus serve como pão após a despedida de Chiellini e a venda de De Ligt. Além disso (infelizmente para mim) da proteção de Conte em vigor no Tottenham. E o assento? Allegri fica em um plano inclinado. Você jogará a reconfirmação (líquida de seu contrato garantido) dia após dia, jogo após jogo. Estamos em confronto. Um jogo em que nem mesmo um jogador de pôquer habilidoso como Allegri pode se dar ao luxo de blefar. Próxima Etapa. Inter.





Não havia necessidade, mas a habitual saída repentina de Moratti Massimo no Calciopoli elevou o moral. A corrida por décadas foi entre oponentes que não se suportavam. A torcida entre as facções é sempre quente. Ferrugem velha. Mas contra o Inter “o rancor” é sempre organizado. Por causa dessa embalagem, não há como removê-lo da interface do Inter view. Assim, cobrando nove cargas. O ex-presidente Kobule Gigli afirmou (se ainda houver necessidade) que “o Inter fez desaparecer os arquivos de investigação”. e assim por diante. A este respeito, repito a pergunta: sabem eles em Turim que existe um tribunal em Estrasburgo?