Resultados de 29 de julho em Tokyo 2020- Corriere.it

E os resultados das corridas de hoje, quinta-feira, 29 de julho, e as medalhas dos atletas italianos que disputam as Olimpíadas

Inimigo começa da Azzurri. E ouro, prata e cobre hoje. A medalha mais valiosa vem da blasfêmia: Fantásticas Valentina Rodini e Federica Cesarini. Medalha de bronze para a equipe masculina: Stefano Ubo e Pietro Rota. Na natação, Gregorio Paltrinieri conquistou a milagrosa medalha de prata (especialidade 800 sl).

Até agora, a Itália conquistou 18 medalhas desde o início dos Jogos. por aqui quadro de medalhas Terno olímpico.

A programação completa para 29 de julho e os italianos na corrida



5,26 – Tiro ao alvo, Jessica Rossi fora da armadilha final

Jessica Rossi não conseguiu chegar à final da armadilha. O portador da bandeira azul na cerimônia de abertura concluiu a seqüência de cinco playoffs em 119/125. A Itália será representada na final por Silvana Stanko, que terminou a prova com 121/125. Apuração de trajetória e recorde mundial do eslovaco Zuzana Rehak Stefisikova.

4h53 – Miressi 6ª em 100 SL

Alessandro Merisi é apenas o sexto na final de 100m livre vencida pelo americano Caleb Dressel em 47 “02, à frente do australiano Chalmers (47” 08) e do russo Kolishnikov (47 “44). Gigante de Turim fecha em 47” 86: Não era o que eu esperava, estou com raiva de mim mesmo, não sei o que aconteceu, talvez a corrida tenha desenvolvido do outro lado da piscina, não sei, eu não … (Ariana Ravelli, repórter)

04h45: O florete feminino nas semifinais

As mulheres do Al Mutafa entram na área de medalhas graças à vitória nas quartas de final sobre a Hungria por 45-32. em um Semifinais às 13h55 (na Itália) Eles vão atirar na França e a barra vai subir: para entrar na final do título, será preciso colocar algo mais no pódio. E Alice assegurou Volpe: Estamos satisfeitos. Não sentimos nenhuma pressão porque somos detentores de blue chip (para constar, a Itália foi a última a ganhar o ouro olímpico: aconteceu em Londres 2012, depois no Rio o canhão principal subiu ao pódio apenas para testes individuais): nosso único objetivo é vencer para nós mesmos (Flavio Vanity)



3,42 – Natação e Prata Paltrinieri na década de 1980

Gi-gan-te-sco: Silver Gregorio Paltrinieri nos 800. Medalha de ouro Infelizmente Gregorio Paltrinieri (para os poucos que não sabiam, A contagem de glóbulos brancos parou de se preparar no momento crucial) ao leme de uma corrida em movimento de bravura e talvez loucura, que começou no ataque e continuou na liderança até as últimas 200, conquistou a medalha de prata neste ponto inesperado e surpreendente. Greg disse que iria treinar para a corrida, depois de um calor decepcionante em que se classificou para a final devido a um fone de ouvido quebrado, com o último tempo disponível (7’47”73), melhorado em cinco segundos hoje; 7’42”11 da última vez atrás do americano Finke (7’41”87) e à frente do rival histórico (e amigo) Romanchuk (7’42”33). Outro alemão zombou de Willbrook, que também tentará mar aberto, como Greg (Ariana Ravelli, repórter)

3h10 – Ouro do remo feminino (um par de pesos leves)

Ouro para a Itália no remo duplo leve feminino. a Blue Valentina Rodini e Federica Cesarini (aqui está a foto de Gaia Picardie) Eles trouxeram o segundo ouro para a Itália. Os Blues terminaram a corrida com um tempo de 6’47 “54, à frente da França (6’47” 68) e da Holanda (6’48 “03)

3h00 – Bronze no remo masculino

Stefano Ubo e Pietro Rota conquistaram o bronze nas duplas de peso leve masculino. A Azzurra ficou em terceiro lugar, atrás da Irlanda em ouro e da Alemanha em prata. A dupla irlandesa cruzou a linha de chegada em primeiro em 6’06 “43, os alemães em 6’07” 29. Ela é uma medalhista italiana na disciplina após 21 anos.

03:24 – Terceira vitória do vôlei feminino

A marcha da equipe feminina de vôlei nas Olimpíadas de Tóquio continua sem hesitação. Os Blues venceram a Argentina por 3-0 (25-21 25-16 25-15) e assim permanecem com todos os pontos no Grupo B antes dos últimos dois dias: sábado às 14h45, horário da Itália, eles enfrentam a China enquanto na próxima segunda-feira, às 4,05 . AM, eles vão enfrentar a seleção dos EUA.