Juventus e Felix Correa ficam em Portugal, mas mudam de clube

O talento português volta a deixar a Juventus, estando-lhe vinculado contratualmente até junho de 2025

Segue para Portugal, longe de juventus, profissão Félix Correa. Tudo para transferir talentos de Lisboa para Gil VicenteClube da Primeira Divisão Portuguesa. O processo terminou com um formato Empréstimo mais opção de compra

Cresceu nas camadas jovens do Sporting CP, para depois dar o salto Cidade de Manchester Até sua mudança para o preto e branco, Felix Correa realmente voltou para casa em janeiro passado ao assinar pelo Marítimo após seu julgamento no Parma. De 2 gols e 3 assistências com a camisa “Verde-Rubros”.

Agora a passagem para o Gil Vicente, que fechou as negociações com a Juventus.O atacante, nascido em 2001, permaneceu vinculado a um contrato até junho de 2025.