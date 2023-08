Inter, saída da Coreia: Marotta empurra-o para Turim, mas há um problema | primeira página

revoluçãoInter Na ofensiva está prestes a se tornar mais abrangente. após a compra Marcus Thuram E Marko Arnautoviclugar Romelu Lukaku E Edin Dzekoagora o Inter estuda um nova chave, o que reverteria 3/4 do ataque Nerazzurri do ano passado. capitão intocável lautaro martinez, Os pensamentos de transferência dirigem-se a Joaquín Correa, que tem a possibilidade de se despedir nos próximos dias.

Marotta confirma – Mosman está muito manchado. Vários ferimentos e poucos, muito poucos ferimentos contundentes o desembarcaram No fundo das hierarquias, mas sobretudo no fundo das preferências dos adeptos. Ele não está jogando e isso não parece incomodar a arena, que está dando boas-vindas à sua despedida. É uma situação com a qual a gestão do Inter tem que lidar agora Ele não descarta mais sua saída. Isso foi confirmado por Marotta, que falou hoje no Rádio Série A: A Coreia quer espaço e nós não somos indiferentes a isso. Ausilio está trabalhando nisso, Se ele quiser ir, nós o obrigaremos.”

O nó com Turim – Colocar-se na primeira fila da Coreia é Turim de Ivan Jurichque é 3-4-2-1 Procuro um jogador que possa diversificar no apoio ao atacante. Ou jogue ao lado dele em um possível ataque de duas pessoas Miranchukque voltou ao Atalanta após sua última temporada no Granada. Um processo pode ser fechado com um Fórmula de empréstimo com direitos de resgate específicos entre 20 e 25 milhões, Mas ele ainda vê Obstáculo: Choque de jogadores. A Coréia, na verdade, quase percebe 3,5 milhões líquidos por temporada Em Milão, um valor muito alto para os padrões dos granadeiros que, portanto, só poderiam carregá-lo Se o Inter estiver disposto a pagar parte do salário.

Sanches – Não há apenas Turim entre as possíveis rotas de saída do atacante argentino. Nas últimas horas, mesmo E Betis Sevilla e Bournemouth embora Fique mais longe de Turim. Granadas fizeram contatos e querem tentar uma corrida para Toko. enquanto, Alexis Sanchez Patas, que segue rejeitando caminhos alternativos em favor do retorno ao Inter. o Nino Maravella – Lançado após uma excelente temporada em Marselha – Vale a pena voltar para o Milan. Nesse sentido, as palavras de Marotta revelam o desejo de fazer do chileno mais que uma ideia: “Alexis Sanchez é um grande campeão, ele está enviando sinais para voltar e isso é positivo.” Primeiro adeus a Correa e depois pensaremos em Sánchez, para completar a troca no departamento de ataque do Inter. No entanto, no caso transferência final Da Coreia, não se descarta que os Nerazzurri reinvestam o valor Novo atacante dá lugar a Sanchezque parece – até agora – ser o mais viável.