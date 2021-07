Milan: Leao deve ser a arma extra

O Milan continua apostando em Rafael Liao. Para os portugueses, esta deve ser a última temporada com a camisa rossonera.

Leão representa um fator desconhecido para o Milan. Os portugueses têm demonstrado excelentes capacidades técnicas e físicas mas ao mesmo tempo erram pelo lado da falta de continuidade. A sua venda renderia cerca de 30 milhões de euros aos cofres dos rossoneri (Wolverhampton está muito interessado nele). Porém, conforme noticiado pela Tuttosport, é quase certo que a gestão e o distrito técnico rossoneri não vão vender o jogador que terá que jogar a última temporada de dedicação. Na temporada 2020/2021, Liao teve um bom desempenho durante a ausência de Ibrahimovic, principalmente na primeira parte do torneio, trazendo pontos importantes para os rossoneri. Porém, na segunda parte, o jogador perdeu completamente, e também perdeu o título. Stefano Pioli aposta muito no ex-Lille que terá de brigar pelo ponto de partida. A chegada de Giroud impedirá Lusitano de jogar como atacante, enquanto Rebek inicia a hierarquia como ponta-esquerda em 4-2-3-1. Caberá a Leão garantir a vaga no início da próxima temporada, senão sua aventura pelos rossoneri chegará ao fim.

