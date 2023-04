Os italianos se alegram: “Também está indo bem, mas é um sintoma do nosso período de formação.”

Aqui estão as palavras do meu técnico florentino vicente italiano Depois da primeira mão das meias-finais da Coppa Itália, disputada em Cremonese:

“Buscamos essa dupla vantagem e mantivemos, e merecemos vencer. Nas copas sempre viajamos bem, enquanto no campeonato sofremos gols em todas as oportunidades. Agora, porém, também conseguimos escapar de alguns riscos, estamos ganhando muitos jogos e obtendo muitos resultados.” Isso é importante e queremos continuar.”

confiar – “É preciso, repito, o nosso problema era só a ordem do campeonato. As vitórias ajudam a trabalhar com a mente livre, e vêm as jogadas e com elas as vitórias. Fomos recompensados, e o clube não faltou proximidade. Fizemos não espere nada disso e agora estamos fora e curtindo.”