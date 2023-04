Os Sheikhs têm 120 milhões prontos para Mourinho

futebolReino da Arábia Saudita Ele quer chupar José Mourinho No Roma: Segundo o Corriere dello Sport, o treinador português recebeu Maxi-Displays A cada dois anos De 120 milhões de euros no total para formação Nacional Saudita ou, alternativamente, um dos dois principais clubes do país, eVitória ou oAl-Ahly.

Mourinho longe de Roma: A hipótese será José Al Arab

Em breve, podemos nos encontrar chamando-o Jose Al Arab. Segundo o Corriere dello Sport de hoje, que obviamente dá muito espaço às notícias de primeira página, José Mourinho obterá um máximoDisplays para mover para Reino da Arábia Saudita na próxima temporada. pagar a ela O especial Foi o auge do futebol saudita associado Mohammed bin SalmanPrimeiro-ministro e filho do rei Salman.

Mourinho na Arábia Saudita por um contrato de dois anos no valor de 120 milhões

A proposta apresentada a Mourinho prevê um Contrato de dois anos de 120 milhões Do total de euros (60 mais 60) a treinar Nacional Arábia Saudita – Treinador Renard Quem liderou a inteligência saudita Copa do Mundo no Catar Deixado para escolher mulheres na França – ou alternativamenteVitóriaou seja, um dos principais clubes do país, para o qual já se transferiu este ano Cristiano Ronaldo. Mas de acordo com Coursesport, com um contrato semelhante, Mourinho também pode acabarAl Ahlyatualmente sem gerente.

Mourinho duas opções para o contrato saudita

Mas a enorme oferta saudita que fará de Mourinho treinador por larga margem Mais bem pago Na história do futebol, também é particularmente interessante alguns detalhes não relacionados: em um contrato haverá um item O que permitiria que o Special One fosse liberado sem penalidade no final da 1ª temporada, ou estender o acordo ainda mais 2026em geral Copa do Mundo Os americanos.

O português tem hoje ainda um ano de contrato com Roma Para 7,5 milhões de euros anuais: Antes de falar com os sauditas, The Special One gostaria de se reunir com Friedkinos proprietários do Giallorossi Club, para entender quais são suas intenções sobre a perspectiva renovação.