Ranieri venceu De Rossi por 2 a 1

mais chuvoso batidas De Rossi professor x aluno: Cagliari Spal A partida termina com o placar de 2 a 1 para os donos da casa, que mostraram uma grande vantagem. Sete pontos em três jogos com Ranieri e um time invicto, algo mudou. Abraços na partida preliminar entre o ex-técnico do Roma Ele é meio-campista e ex-capitão dos Gelorossi. Um desafio com um sabor especial.

22:56 Fotos dos abraços entre Ranieri e De Rossi

22h25

Vermelho para Maestro

Vermelho direto para Fabio Maestro que protesta com o árbitro. Final brilhante, De Rossi tenta acalmá-lo

22h24

acabamento cintilante

Rouge e Falco no contra-ataque perdem duas chances em poucos segundos para fechar a partida

22h22

Micarello, que oportunidade

Micarello conclui com um golpe certeiro, um salvamento providencial de Dossena.

22h21

92′ La Mantilla tenta de cabeça

Cuidado com Radonović, que bloqueia a bola. La Mantia não consegue dar-lhe força

22.19

Serão seis minutos de recuperação

22h05

+++ 76′ Gol Cagliari: Lapadula! +++

Lapadula marca de cabeça, o oitavo gol no campeonato. Cagliari Ranieri assume a liderança novamente.

21:57

+++ 69′ Gol Cagliari: Altare novamente, mas Var cancela +++

Mais uma saída impecável de Alfonso, depois checa Altare com o peito e chuta com o pé esquerdo, marcando seu duplo. No entanto, o árbitro anulou a marcação do Var por falta de Lapadula que saltou violentamente e fez com que dois jogadores caíssem sobre o guarda-redes do Spal.

21; 52

64′ Gol contra o Cagliari anulado, protestos e cartões amarelos para o Altare

O Cagliari marcou em uma cobrança de escanteio, aproveitando um chute de Alfonso, mas o árbitro anulou porque a bola cruzada havia saído. Protestos vibrantes do jogador, em amarelo para o Altare.

21:34

O segundo tempo começa

Ranieri e De Rossi substituem um jogador de cada lado. Zappa substitui Lella por Cagliari e La Mantia substitui Spal por Rauti.

21:20

O primeiro tempo termina

Altare livre, Célia empata: o primeiro tempo da partida entre Ranieri e De Rossi termina empatado.

21:12

+++ Gol maluco de Célia, igual a Spal +++

Célia faz um gol maluco com o pé esquerdo após escapar da zaga do Nandez. O primeiro gol de Rafael Celia na Série B.

21:06

Fiore de Rossi para reservar Dickmann

De Rossi ficou muito zangado com a reserva do capitão Dickmann e, em seguida, surgiu uma discussão com alguns membros da bancada do Cagliari, não com Ranieri. O técnico do SPAL foi vaiado nas arquibancadas.

21:02

filhote perigoso

Aos 32 minutos, o SPAL tornou-se perigoso com Murgia, que rematou em rasteira, mas falhou o golo. No entanto, a equipe de De Rossi está crescendo.