“A Juventus pode voltar a Nápoles. Já fizemos isso”

Ex-atacante do JuventusE a Mario Mandzukicdeu uma longa entrevista com Gazzetta dello sport. Muitos dos temas abordados pelo atacante croata, desde as críticas de Allegri, até a partida Juventus-Inter neste fim de semana, até… Possível retorno No topo do ranking que você ocupa atualmente Nápoles.

Lembre-se do jogador de futebol como em temporada 2015/2016 A Juventus conseguiu Reagrupar mais de 10 pontos de defeitosou naquela época Nápoles treinado antes Maurizio Sarri.

Foto: Getty – Mandzukic, Juventus

Juventus regressa a Nápoles? Para Mandzukic, isso é possível

Veja o que foi destacado:

“Possível retorno? Estávamos dez pontos atrás… Então sim, é possível! Mas não depende de um jogador, mas de toda a equipe, que deve mostrar espírito de equipe e determinação no desejo de alcançar o objetivo. Quando você chega tarde demais, você também depende dos outros. Mas o campeonato italiano é difícil, Todos provavelmente perderão pontos ao longo do caminho.

Em 2015-2016, quando estávamos atrasados, nos reunimos e todos decidimos dar a volta por cima. Não estou no vestiário agora, então não posso dizer mais. O retorno de Pogba e Kiza ao topo ajudará, mas eles não estão jogando sozinhos”.