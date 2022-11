“Manchester United, Vlahovic também está na lista depois de Ronaldo”

futuro a médio prazo Cristiano Ronaldo Será decidido após a Copa do Mundo, quando o mercado de transferências de janeiro for aberto, o que pode marcar o fim antecipado da segunda aventura do atacante português no Manchester United . No entanto, não está excluído que o jogador e o clube decidam ficar juntos até o vencimento natural do contrato CR7 pois a mesma coisa Eric Ten Hag Ele explicou como o cobertor ofensivo é curto e como o técnico holandês no inverno espera reforços e certamente não uma expulsão.

Gol de Vlahovic pelo Manchester United

O certo, porém, parece ser o divórcio no final da temporada, quando começa a busca por Ronaldo e o agente. Jorge Mendes Para aquela que poderá ser a última grande década da sua carreira, tendo em conta que o objetivo do campeão madeirense é continuar a jogar até Euro 2024. Pois bem, na casa dos Red Devils, as pessoas já começaram a procurar um herdeiro condizente com Ronaldo, e de acordo com a imprensa inglesa entre os jogadores seguiram lá também Dusan Vlahovic.

“Manchester United todos os nomes para substituir Ronaldo”

Segundo o Express, o meio-campista sérvio é muito bem visto pelos homens do mercado de transferências do United Juventus Por um tempo, para ser exato a partir da segunda parte da temporada passada, quando Ralph Rangnick Ele caiu no banco em Old Trafford como navegador depois que Ole Gunnar Solskjaer foi absolvido. O técnico alemão admira Vlahovic, mas ele não é o único dentro da empresa. Outros jogadores seguiram o exemplo, assim como Cody Jackbo Eindhoven, já coberta no verão, é Benjamin Sisco Leipzig, entre os artilheiros da primeira parte do Campeonato Alemão. É fácil imaginar que a Juventus não pretende se privar de Vlahovic ou mesmo sentar-se à mesa de negociações, mas o que fará a diferença é o progresso dos bianconeri e do United na segunda metade da temporada e na partida. A possibilidade de alcançar a qualificação para a próxima etapa. Liga dos Campeões De ambos os lados.