É uma final para a Itália!! A Azzurra venceu Portugal por 3-6 – Ao Sport

A equipa de hóquei em patins Sub-19 avança para a final! Na verdade, azzurrini Portugal organizou por 3-6 em Semifinais do Campeonato Mundial Sub-19 da FIFA 2022Este ano, foi incluído nos Jogos Mundiais de Patinação Artística 2022. Nossos meninos no Aldo Cantoni em Buenos Aires Eles fizeram uma grande demonstração de força-Sempre assuma o controle do jogo ativando o instinto assassino no momento certo.

uma partida de downhill já nos estágios iniciais do primeiro tempo, Obrigado Giulio Piccoli em estado de graça, autor de um duplo fatal entre 21h48 e 21h18, depois a assinatura do triplo às 18h37. Após recolher o acerto, Lusitani consegue encontrá-lo reação orgulhosa, e embalou uma tentativa de retorno que começou com Sanches às 16h16 e continuou com Rodrigues às 2h26. Tendo chegado ao final da primeira parte, os portugueses já reabriram o desafio.

Mas a Itália não está lá E nos primeiros minutos do segundo tempo, ele tirou uma cópia do tempo do primeiro tempo, graças a outro Piccioli, desta vez Gioiele (21:53), e Cardilla às 19:57. Imediatamente após os adversários Eles terão a oportunidade de reabrir a partida com um pênalti Mas Rodríguez falhou. O golo de 3-5 que Henriques marcou, o golo que antecedeu O sexto gol azul marcado por Diquigiovanni.

A Itália agora enfrentará o vencedor entre Argentina e Espanha na final amanhã, sábado, 6 de novembro (23h30, horário italiano).

