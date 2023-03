Irritado e argumentativo, ele entendeu tudo errado

O Al-Nassr conquistou uma vitória na semifinal sobre o Abha por 3 a 1 na Copa do Rei, mas para Cristiano Ronaldo foi uma noite inesquecível: Frustrado com os muitos gols perdidos, ele discutiu com o árbitro e acabou sendo substituído por Rudi Garcia.

EU’Vitória Ele conseguiu um passe para as semifinais da Copa do Rei com Cristiano Ronaldo Título, em Riad diante de seus torcedores, contra Abha A vitória é uma meta definida. E no primeiro tempo, os donos da casa conseguiram abrir o placar duas vezes em apenas 20 minutos, colocando a partida e a classificação no gelo. Mas não na deixa do Cr7 que errou vários gols e no apito final do segundo tempo, ele se irritou contra o árbitro, revoltado e frustrado, e levou o cartão amarelo.

Perturbado e nervoso, foi assim que o português se apresentou ao fim de apenas 45 minutos, em que não conseguiu marcar, enquanto a sua equipa dominava o jogo sem problemas. Afinal, sabemos o quanto Cr7 sempre afirmou estar no centro do jogo, manobrando e até encontrando gols que podem colocá-lo entre os melhores em campo. em vez de, Ele estava entre os piores jogadores de Rudy GarciaEle comete erros em todas as ocasiões que acontecem com ele no gol.

No entanto, o jogo foi imediatamente colocado de volta aos 60 segundos, com a primeira vantagem chegando para encontrar a dobradinha aos 21 minutos com kahibari para alegria da torcida da casa. que nunca deixou de elogiar seus jogadores Dedicando coros e aplausos em várias ocasiões especiais a CristianoQuerida absoluta. E por diversas vezes os portugueses retribuíram os sentimentos, deixando os torcedores no estádio ainda mais inquietos.

Mas antes e depois disso, para Nr7, só havia espaço para tantos erros em uma partida completamente sem cor. Cr7 tentou de todas as formas Mas seus chutes saíram todos ao lado do gol adversário e a única vez que conseguiu escapar do contra-ataque aparecendo na frente de Ebese (que também defendeu o chute do português), Parada furtiva.

Todos os motivos Frustração e raiva por Ronaldo A quem também foi negada a melhor chance aos 45 minutos, quando ganhou a bola no próprio meio-campo, voando sozinho em direção ao gol. Mas foi interrompido pelo apito duplo do árbitro no final do primeiro tempo, que liberou toda a tensão do Kr7 alguns segundos depois.

Para os portugueses foi o clássico touchdown que quebrou as frases de paciência, gestos irritantes e muitas palavras dirigidas ao árbitro, pouco antes de deixar o campo numa situação claramente polémica. O que lhe custou um inevitável cartão amarelo. E ainda durante a segunda parte, a triste exibição dos portugueses, que também falharam no principal da casa, continuou nas cobranças de falta da ponta ao prolongar a vitória para 3-1, acertando também um cruzamento brilhante.

A única nota que acabou na súmula em vez de Cr7 também Saindo de campo aos 85 minutos, foi substituído por Rudi Garciao aviso aos 45 minutos: muito pouco para os campeões cuja torcida espera que eles façam um gesto decisivo na frente do gol a cada jogo, não contra o árbitro.