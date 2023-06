Agente de Nápoles Paulo Souza: Sem ofertas e relações muito fortes com Salernitana

o Nápoles Ainda à procura de um sucessor Luciano Spalletti E o forte candidato à cadeira azul é Paulo Souza. Na segunda-feira, Hugo Cajuda, agente do treinador português, falou sobre o futuro do seu cliente: “O Paolo tem mostrado uma e outra vez a sua felicidade com tudo o que encontra e vive na Salernitana – disse à Sky Sports. Um vínculo muito forte é criado entre os jogadores, o dispositivo e toda a cidade. A relação do dia-a-dia com o Diretor Desportivo e toda a sua equipa é de grande apreço e admiração, e uma coisa é certa, Se você receber uma oferta formal para treinar de outra equipePor respeito e consideração, Os primeiros a serem informados serão o “Diretor” Morgan De Sanctis e o Sr. Chefe Ervolino.”