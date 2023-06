Onana fará o que o Inter pediu: ganho de capital garantido e possibilidade de troca com o Chelsea | primeira página

“Acreditamos em nós mesmos e estivemos muito perto da glória. Não tocamos na glória, mas tocamos o coração de todos os torcedores do Inter. Devemos estar orgulhosos da temporada que fizemos juntos”. Estas são as palavras que André Onana Ele decidiu encomendar seu Instagram oficial para comentar a amarga derrota do Inter na final da Liga dos Campeões. Sucesso fracassado O Manchester City sagrou-se campeão europeu pela primeira vez na história do clube. Uma época vivida até ao fim pelo guarda-redes camaronês que agora, depois de ter marcado o primeiro ano nos “nerazzurri”, terá necessariamente de pensar no futuro. o futuro que mesmo um Sky Sports Após a partida:Você vai tentar novamente no próximo ano com o Inter? não sei, a verdade é que estou feliz aqui Então, em certos níveis, você nunca sabe como isso pode acontecer. Não tenho problemas com os nerazzurri, estou à disposição deles. eu vou fazer o que eles me dizemE o que o Inter Onana vai pedir para fazer?

Dois guias, um irá – O orgulho que permeou a temporada nos Nerazzurri se mistura constantemente com o desconhecimento do próximo passo a dar na carreira profissional. Se essas duas evidências não o comprovam, é claro que o relato do ex-Ajax nos dá uma imagem muito clara da situação: O goleiro está feliz com sua carreira no Inter e não terá problemas em continuar sua aventura nos Nerazzurri, mas é claro que, se chegar uma oferta concreta e benéfica, a direção do Viale della Liberazione pensará bem nisso. Chegou da Holanda no último dia 1º de julho com transfer gratuito, Onana faria ganhos de capital de alto valor que reabasteceriam os cofres dos Nerazzurri. E com base nisso precisamos pensar: se o Inter decidir se livrar de Unana, o jogador que cresceu na Cantera blaugrana respeitará a escolha feita, “faça o que mandarem fazer” para usá-lo. palavras. E ao fundo estão pelo menos dois dos clubes mais bem preparados da EuropaDe uma forma ou de outra, Para tentar atacar e chegar aos famosos 40 milhões solicitados por Marotta e Ausilio.

Sempre o Chelsea do meio – Na verdade, o Manchester City também ama Pep Guardiola Onana. Os rivais ontem à noite, mas são amigos e amantes em potencial em um futuro próximo. Mas se há um clube no centro das atenções para o camaronês, é o Chelsea. Do ponto de vista do mercado, eu Blues Eles já provaram que podem investir grandes somas de dinheiro sem medo. A administração londrina estuda envolver mais dois campeões para convencer o Inter da qualidade do negócio. No conselho, a renovação do empréstimo de Romelu Lukaku pode ser definida em valores inferiores aos acordados há apenas um ano. Além disso, o Chelsea também está pronto para incluir Kalidou Koulibaly por empréstimo – que caiu em desgraça em seu primeiro ano em Londres depois de se mudar do Napoli – foi identificado como um dos possíveis substitutos para Milan Skriniar, que voará para Paris a partir de 1º de julho. Ganho de capital dentro do ganho de capital. Para o Inter, Istambul vivia um conto de fadas que iria dissipar – ou diluir – a memória do pesadelo.