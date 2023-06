Frattisi: “Jogo e tática serão decisivos na minha seleção”

Jogador do Sassuolo corrige riscos: “Pedi ao meu agente para me contactar apenas em caso de ofertas importantes. O jogo e a táctica do clube vão ser decisivos na minha escolha”

Davide Frattesi tem ideias muito claras e se move rapidamente atrás dos microfones em direção ao gol, como faz em campo. Seu futuro está em jogo hoje em dia, ele é o mais jovem dos meio-campistas emergentes e sabe que tem muitos pretendentes. “Pedi ao meu advogado para me contactar apenas se houver propostas importantes. Na minha escolha, o jogo e a táctica do clube serão decisivos. Para mim, o trio é o melhor meio-campo onde precisa de um médio. É uma equipa que joga um bom jogo.” Não é uma presunção, mas uma visão do futuro sem hipocrisia. Frattisi agora está no grupo azul, ultrapassou Locatelli (não foi convocado) e se Barella está cansado para a Liga dos Campeões, também pode jogar contra a Espanha.

Barella e assistências – O modelo de Frattisi é, claro, um jogador do Inter: “Barella sempre foi uma referência para mim. O melhor em raids. Antes eu o estudava em vídeo, agora eu o vejo de perto. Eu invejo seus passes: você feito tão pouco este ano.” Com muita honestidade, Frattisi também reconheceu suas fraquezas: “Estou trabalhando nisso. Uma é o modo de jogo. A outra etapa é a última etapa, percebo que muitas vezes faço escolhas erradas. Paro nos treinos para melhorar.” Hoje a competição é forte em todos os lugares, sem falar em um grande clube no futuro: “Não posso dizer que sou um jogador chave, senão não iria para um grande time. Pelo contrário, a ideia de vencer uma camisa seria um impulso extra. READ Juventus e Cristiano Ronaldo dormindo com a Coppa Itália: "Que felicidade". foto

estereofilia – O problema para Frattisi é o confronto com os alienígenas. “Skamaka, Zaniolo, Junonto e outros saíram para jogar. Alguém definitivamente se enganou. A única liga que denigre seus jogadores e os procura no exterior. Sei que um dia irei para outra liga, mas tranquilamente. Sempre fui passo a passo Três anos na Série B, dois anos no Sassuolo, e agora tenho que crescer na Itália e depois no exterior, se necessário.

mais baixo – Frattisi vem da seleção sub-21: “O técnico Nicolato agora é amigo, vamos jantar juntos. Ele fará um grande europeu com Tonali e Scalvini. Que boa equipe sub-20: faltou um pouco de sorte na final.” Frattisi também vem do Monza de Berlusconi: “Uma figura importante, tive um grande ano lá. Sei que ele convocou o Carnaval para determinar meu status. Eu não sei. A impressão é que ele vai ficar muito tempo na seleção.

13 de junho de 2023 (alterado em 13 de junho de 2023 | 14h47)

