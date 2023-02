Números brutais para a nova década

Manchester (Inglaterra) – ainda estará lá nike Patrocinador técnico do jogo do sapato Erling Halland. Vale ressaltar que os Estados Unidos da América é uma conhecida multinacional com quem o atacante norueguês lida Cidade de Manchester Ele tinha um contrato existente que expirou em 31 de dezembro, então ele colocou uma quantia impressionante em jogo para impressionar o jovem de 22 anos. Leeds assinar um novo contrato, rejeitando assim as ofertas faraônicas Adidas E Puma (Patrocinador técnico do programa “Cidadãos”). Mas quanto ele vai ganhar? Halland com Nike?

Haaland, o novo acordo louco com a Nike

A famosa empresa americana, que mantém contato com Haaland há muitos anos, apresentou documentos falsos para encontrar um novo acordo com o atacante norueguês, que está crescendo além 20 vezes Salário por temporada para um atacante Cidade de Manchester: já se fala em acordo de bin 23 milhões de euros anuais. Números astronômicos, superados apenas pelo binômio de 25 milhões Isso conecta NeymarBrasileiro PSGem puma. Os outros campeões são um pouco mais separados: eles também fazem parte da família Nike Cristiano Ronaldo E Kylian Mbappéenquanto Leo Messi permanece leal aAdidas.





Guarita em Halland: