Ganhos de Capital da Juventus: Escrituras Suplementares Fornecidas

Outro arquivo contém os trabalhos do Ministério Público ocorridos entre dezembro e janeiro. No dia 27, a audiência preliminar da gestão pré-julgamento da Juventus foi adiada

A apresentação de títulos complementares ao juiz de instrução inicia a contagem regressiva: menos de 27 dias da audiência preliminar da investigação Prisma conduzida pelo Ministério Público em Turim sobre as demonstrações financeiras da Juventus de 2018 a 2021. De fato, em 27 de março, Juventus e 12 enfrentarão Outros suspeitos contra os quais um indiciamento foi feito incluem o ex-presidente Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paracci (agora no Tottenham), o advogado Cesare Gabacio, o juiz Marco Beck. As denúncias dos desembargadores – deputados Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santorello – vão desde manipulação de mercado a falsas comunicações corporativas, e desde obstrução ao exercício de funções de fiscalização até emissão de notas fiscais falsas. Aos olhos dos procuradores está o já conhecido “sistema de mais-valias ilusórias” e a “manobra salarial”. A investigação foi encerrada em 24 de outubro com a notificação dos pedidos de indiciamento. Mas o trabalho do Ministério Público durou entre dezembro e janeiro e foi recolhido nos autos complementares, um processo de cerca de mil páginas, que foi entregue ontem ao juiz de instrução, Marco Picot.

Dybala e C – O que contém a nova pasta? As audiências mais recentes são coletadas. Inclusive, o último teve Paulo Dybala como protagonista, que foi ouvido em Roma na semana passada pela Guardia di Finanza de Turim sobre o assunto de sua segunda manobra salarial devido ao divórcio no verão da Juventus. Nas últimas semanas, os promotores de Turim também ouviram o ex-técnico da Juventus, Maurizio Lombardo, que agora está em Roma, e Rolando Mandragora, ex-meio-campista da Fiorentina. READ Vuelta: Os Emirados Árabes Unidos vão focar Almeida nas estradas de Espanha - ciclismo

acordos privados – O novo volume também contém as cartas de acompanhamento, ou seja, acordos privados não reservados, relativos a acordos confidenciais com outros clubes. Aqueles que levaram o Ministério Público de Turim nos últimos dias a enviar documentos investigativos a colegas de outras cidades para que possam avaliar eventuais perfis criminais contra empresas sobre as quais têm jurisdição territorial. Os arquivos foram enviados para Gênova, Bolonha, Udine, Modena, Cagliari e Bergamo porque as equipes participantes são Sampdoria, Bolonha, Udinese, Sassuolo, Cagliari e Atalanta. Trata-se da chamada linha das parcerias suspeitas e relações opacas com empresas consideradas amigas, sobre a qual o Ministério Público Federal também abriu processo (mas aqui ainda estamos em fase de investigação preliminar). Diferentes promotores terão que provar se também são culpados da falsa acusação de contabilidade, mesmo que não sejam listados publicamente.

Ex-membro do conselho – Várias páginas dedicadas a Daniela Marilongo (por 8 horas no Ministério Público em janeiro), a última conselheira de Andrea Agnelli que pediu demissão em 28 de novembro, no dia do tsunami corporativo que praticamente destruiu a antiga administração. Os atos complementares, que completam a investigação em face da audiência preliminar de 27 de março, incluem as declarações de Maria Cristina Zobo e Alessandro Forte, dois membros do Conselho de Auditores Públicos Certificados, que deram um passo atrás após a aprovação do Conselho de Auditores Públicos Certificados. Demonstrações financeiras em 30 de junho de 2022, último dia 27 de dezembro.

28 de fevereiro de 2023 (alterado em 28 de fevereiro de 2023 | 08h33)

© Reprodução Reservada