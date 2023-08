11 de agosto de 2023

Johann Zarco espera pela Ducati… e Valentino Rossi

Johan Zarco começa a perder a paciência antes de 2024. Em entrevista, o centauro francês reafirmou o seu bom desempenho este ano (é o quinto da geral) e deixou uma mensagem clara à Ducati: “Costumávamos dizer que se os resultados derem certo, você pode conseguir sua vaga na MotoGP para o ano que vem. Estou conseguindo e ainda não tenho vaga para o ano que vem. Isso torna tudo um pouco estranho”, são as palavras citadas pelo Motorsport.

O fabricante Borgo Panigale está de fato esperando a decisão final de Marco Besicki: o piloto de Rimini, autor da primeira parte da temporada de alto nível com a equipe VR46, deve decidir se fica com a equipe Valentino Rossi ou se muda para a Pramac equipa, onde terá uma Ducati de fábrica disponível em 2024.

As negociações continuam entre a Valentino Rossi VR46 Academy e a Ducati, mas Redhead Ciabatti confirmou que as motos de fábrica estarão disponíveis apenas para a equipe de fábrica e a Team Pramac na próxima temporada.

No entanto, Zarco não desistiu e aguardava a notícia: “O meu objetivo é ficar na Ducati com esta moto e com a equipa vencedora. Estamos a liderar o campeonato com a Pramac, o Jorge Martin e eu estamos a dar-nos bem, então porque não não continuamos?”.