Forlani não segue Dominguez, aos olhos do meio-campo de Portugal!

Giorgio Forlani continua em busca de um meio-campista, uma nova ideia de Portugal, além de Nicolas Dominguez.

No Milan, são horas muito importantes devido ao mercado de transferências. Giorgio Forlani continuar trabalhando para dar mr Stefano Pioli Uma equipe mais forte e mais alta do que na temporada passada, que viu os rossoneri chegarem ao quarto lugar no campeonato – também graças a um pênalti da Juventus -.

Além disso, na última temporada os rossoneri chegaram à semifinal Liga dos Campeões. No entanto, a prestigiosa competição terminou em confronto duplo com o rival Inter, clube que também havia derrotado o Milan na final da Supercopa. No entanto, o ex-técnico dos Nerazzurri quer se reafirmar em alto nível e voltar a conquistar títulos.

Nesta janela de transferências, o meio-campo e o ataque foram os departamentos que mais atrapalharam. No gol, o Milan tem nome certo Mike minyanMas adeus Cipriano Tatarusano A administração foi forçada a anunciar a chegada Marco SportelloEx-goleiro do Atalanta. Assim, o melhor jogador francês terá a companhia de um zagueiro extremo que agregará experiência e preparo.

A defesa não mudou. De fato, nas bandas todos têm certeza de continuidade, exceto Dança Tori. O lateral senegalês está ligado ao Bologna, mas existe a possibilidade de ele ir para a Bundesliga. Então você terá que encontrar um linebacker que possa fazer você recuperar o fôlego Theo Hernandez Pode agregar experiência neste campo.

O setor que mais sofre interrupções é o meio-campo. na verdade, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek Já foi anunciado, mas nos últimos dias surgiu a possibilidade Rady Kronic Ele poderia deixar o Milan. O meio-campista está ligado ao Fenerbahçe, mas parece que ele permanecerá no Milan por enquanto.

Um dos nomes associados a Milano é Nicolau DominguezO meio-campista do Bologna não é o único jogador da lista de Pioli que estaria de olho em um meia argentino de Portugal.

Mercado de Milão: Confira Grujic para o meio-campo!

Como mencionado anteriormente Gazzetta dello Sporto clube rossoneri fez um levantamento Marco Groetsch do porto. De momento, houve apenas um pedido de informação, porque o clube português é uma loja cara e só pode oferecer descontos no final da sessão do mercado de transferências.

Grujic tem 27 anos e é conhecido por suas impressionantes habilidades físicas. Com 191 cm de altura, é um médio muito forte do ponto de vista físico mas também se destaca nas características técnicas e pode ser uma mais valia na frente de defesa.