Ciclismo, Campeonato Mundial de 2023: Chloe Degert vence contra-relógio em Glasgow. Paradas de Reusser, Alessia Vigilia 24

O retorno de Chloe Degert para sempre. Já deu os primeiros sinais, entre pista e estrada, mas hoje chegou a verdadeira confirmação: os Estados Unidos é o novo Campeão mundial de contra-relógio. Em um percurso de 36,2 km com largada e chegada em Stirling, o jovem de 26 anos deixa de lado anos sombrios devido a uma lesão brutal (uma queda gravíssima no Mundial de Imola) e dois anos após o acidente e três após a vitória em Yorkshire para vestir a camisa do arco-íris.

Sua corrida hoje foi incrível: ele largou plano na seção plana, conseguiu pegar o ritmo e pagou um pouco o preço na chegada da subida, mas manteve o primeiro lugar até o final com o tempo de 46:59 em um velocidade média de 46,229 km/h.

A australiana Grace Brown zombou: escapou por mais de 30″ no meio da corrida, excepcionalmente para trás na subida final, mas desistiu por apenas 6″. Medalha de bronze para a Áustria: um pódio inesperado para Cristina Schweinberger, A 1’13” do topo. A quarta é Anna Henderson (Grã-Bretanha), a quinta é Juliette Labusse (França). Para relatar Marilyn Rosser descontinuado: O suíço, esperando impacientemente, parou após alguns quilômetros de corrida e sentou-se na estrada em lágrimas (problemas provavelmente devido ao acidente de terça-feira no revezamento de tempo).

Em casa, a Itália é a melhor Alicia Eve: 24º lugar disco azul 3’40” atrasado. outro separado Guazzini triunfo Ainda longe de sua melhor forma, o nº 32.

Foto: La Presse