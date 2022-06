Magical Citibelo, serão as meias-finais com a Grécia! – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

22.14 Obrigado por se juntarem aos amigos da OA Sport, a aventura continua! Entretanto, amanhã às 16h00 seguiremos o jogo das meias-finais do Setterosa contra os Estados Unidos. A Itália é o único país que subiu para os quatro primeiros para homens e mulheres. Saudação esportiva.

22.11 Maior artilheiro de Di Fulvio com 4 gols. Também De Soma (2), Echinic (2, uma dupla do argentino-italiano foi decisiva), Canela, Bruni e Dolce.

22.10 5/16 para a Hungria em superioridade numérica, 5/12 para a Itália. Como nas melhores ocasiões, Settebello construiu o sucesso com uma defesa suntuosa.

22.09 O jogo das meias-finais entre Itália e Grécia, excluindo alterações de tabelas, terá lugar na sexta-feira, 1 de Julho, às 16h00.

22.07 Sandro Campania nos microfones RaiSport: “Bela vitória, mas temos que esquecê-la. Com a Grécia será mais difícil do que é hoje, mesmo do ponto de vista técnico. Vamos ter que estudá-lo bem“.

22.04 O resultado é falso, porque a Itália provou sua superioridade sobre os húngaros. A Azzurri relaxou tanto depois de +4 que Echenique o contratou aos dois minutos do final. mas não há problema. Agora sexta-feira as meias-finais com a Grécia. O outro jogo das meias-finais será entre Espanha e Croácia.

FINITAAAAAAAAAAAAA!!! SETTEBELLO NA SEMIFINALEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Hungria e Itália 10-11! Aplausos desportivos chegam do público húngaro.

3″ A campanha expirou, mas por quê?!? Acabou agora…

18″ Hungria e Itália 10-11, louco. Jansek coloca na mira.

36 Dale Longoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo para salvar crítico na contra-escape Manhercz. Ainda é a posse dos húngaros.

1’08” Mas cuidado Hungria, que ainda está marcando com Mannjercz. Relaxe os Blues cedo demais! Hungria e Itália 9-11.

1’28” A Itália tem mais de 30″ e não desiste.

1’56” Vamos fica aquém da superioridade numérica. 8-11, mas agora o suficiente para correr, não devemos nos ater à leveza.

7-11 RTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Captura de tela de GRACEAAAAAAAAAAAAAAAA!! ECHENIQUEEEEEEEEEEEEEE FECHE OEEEEEE!!! Os húngaros estão sem palavras!

2’42” FORA, FORA, FORAIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Quase no fim! A geada está caindo em Budapeste… Dê-lhe o solstício!

3’01 “O habitual” banimento para a Hungria, final Dolce.

prazo Hungria.

3’24 “goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo !!! goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollll !!!

Agora você precisa de um nervo firme, o público recuperou a coragem.

4’08 “A Hungria reabre a partida com o Vamos. Del Luongo chega, a bola bate na trave e entra.

A expulsão final de Preciotti.

4’36” na lateral fechando Echenique.

5’05” Magnata húngaro! Tirou a frustração de Varga e outra superioridade perdida.

O movimento 5’31” da Itália é muito complicado, nem mesmo um arremessador. Que pena.

Agora a expulsão a favor da Itália, Campagna chama o prazo. Vamos lá pessoal, agora você tem que ser sarcástico!

5’56” Do alto Para todos! Outra supremacia húngara também foi anulada. Expulsão final de Iocchi Scratch!

6’24” Desta vez Vogel neutralizou o chute de Echenique no poste mais próximo.

6’52” Hungria fica tensa e solta Zalanke em superioridade numérica! Vai Setbelo agora!

7’11” GONZALOOOOOOOOOOOOO!!! GONZALOOOOOOOOOO!!! ECHENIQUEEEEEEEEEE!!! Deixou os golpes mágicos! Até agora ele está nas sombras, aqui está ele no tempo!

7’33” Vamos falta de ataque.

Quarta começou! Desta vez, a Hungria venceu a corrida de velocidade com Nagy.

21,46 4/11 na superioridade numérica da Hungria, 4/10 da Itália.

Terceira quarta termina! Hungria 6-8 Itália.

21″ Del Longo continua sendo uma base em Zalanki, e outra supremacia da Hungria está desaparecendo.

52 Pena que o remate numericamente superior de Di Fulvio foi central. Foi uma grande oportunidade.

1’23” Del Longo ainda estava atento à conclusão de Paul.

1’50” O chute de De Fulvio é bloqueado. Agora Setpelo não pode parar de jogar.

2’16” Quem é alto aí! Ele está assumindo a defesa do Setbelo!

21.41 Lembramos que em caso de empate, as penalidades serão aplicadas: não mais.

Superioridade numérica e tempo limite para a Hungria.

O chute de Brichotti chegou a 2’40”.

2’59” poste externo de Damon de um ângulo apertado.

3’25” Falso ataque da Hungria. Apitos da torcida que obviamente queria ser expulso…

3’38” BRUNIIIIIII!!! Concebe no centro e faz o gol: Mais um gol! Setpelo continua no gol com o extra!

4’21” Hungria não desiste e volta a -1 com Vamos em superioridade numérica. Hungria 6-7.

4’51” CINNAMONAAAAAAAAAA!!! FINALMENTE ABERTO! Bola de ângulo baixo, azul para marcar com o homem extra!

O chute de 5’18” de Cannella foi negado, mas a posse de bola continua azul.

Lindo 5’45” salvo por Del Lungo em Burian!

6’05 “A Itália não puxa a bola, a bola sai da mão de Presitti. E agora outro cara para a Hungria.

6’12” Marcial é expulso.

6’55” A superioridade numérica da Hungria desaparece.

7’06” Del Lungo manda um ângulo

7’35” militar projetado no centro.

A terceira quarta começou! Canela também vence a terceira corrida.

21h30 3/6 para a Hungria em superioridade numérica, 2/6 para a Itália.

21.28 Fim da quarta quarta! Hungria-Itália 5-6 no meio da partida. Ainda há muito tempo, o importante é não deixar os anfitriões escaparem. Quanto mais o tempo passava, maior a pressão sobre os húngaros.

8″ Aquela Palombaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

36″ Desta vez a Itália conseguiu resistir com uma perna a menos.

1’34” Ataque muito fraco da Itália em superioridade numérica. O hotel Settebello está fechado nos últimos minutos.

09 2″ Hungria-Itália 5 a 5. Depois de mais uma vitória dos magiares, Zalanki puxa a cabeça de Del Lungo e marca. Tudo será reconstruído.

2’41” Pontuação de Fondelli transferida para a barra.

3’00” Hungria e Itália 4-5. O contra-voo de Manhercz coloca Del Lungo no poste mais próximo.

3’13” O chute de Echenique saiu depois de quicar na água.

3’35” A Itália anula outra supremacia na Hungria, onde os árbitros agora podem oferecer mais do que uma pequena ajuda… mas temos que ser mais fortes que tudo!

3’57” Fantástico de SUM! Counter Escape é muito rápido, pegando o azul no meio, virando e acertando Vogel!

4’13” Defesa excepcional para a Itália em inferioridade numérica, a Hungria nem consegue chutar.

4’51” De volta de FULVIO! Raspe-o até a beira da água, Vogel não pode chegar lá! Hungria – Itália 3-4!

5’12” A conclusão de Zalanke foi desviada por Iichi Scratch.

5’46” Del Longo presta atenção em Varga, mas a Itália frustra o ataque com um passe errado.

6’16” Desenho do Felvio! Rachado na encruzilhada do gol, mas que testemunha do beijo de Ishnik!

6’35 “Sitbelo na defesa é bom, mas tem que ser livre no ataque.

7’03” Mais uma falta no ataque para Settebelo.

7’15” Harai recebe no meio, mas o placar é alto.

7’37” Falha no ataque de Bruni.

O segundo trimestre começa. Di Fulvio vence a corrida novamente.

2/2 para a Hungria em superioridade numérica, 2/5 para a Itália.

O primeiro trimestre, cheio de arrependimentos para o Sitbelo, terminou. Mas o jogo é longo. Hungria 3-2 Itália.

6″ é muito ruim. A Itália está desperdiçando muito sua dupla superioridade numérica.

38 Del Luongo respondeu a Nagy.

1’00” no lado de fechamento Iocchi Gratta.

Placa de blues de 1’25” na Centrobois.

1’46” A Itália desperdiça mais uma vantagem e o chute de Cinella é bloqueado.

2’19” Importante defesa de Del Lungo sobre Nagy.

2’40” Fondelli empatou, mas o gol foi anulado por falta de Iocchi Gratta.

3’15” Desta vez o para-choque traseiro azul funciona.

3’44” Vogel bloqueia o chute de Canela.

Setbelo deve pontuar sua defesa o mais rápido possível, não é o caso.

4’10” 3-2 Hungria. Dupla superioridade numérica, tudo fácil para Denis Varga.

4’52” high de Soma finale.

5’16” Grande progressão da Azzurri no Mezei Center.

5’36” 2-2 GOOL!!! SEM MEDO DE SETTEBELLO! EMPATE INSTANTÂNEO COM DE SOMA, AINDA EM SUPERVISÃO!

5’51” 2-1. Harai ainda dói muito. A vantagem para a Hungria, prodígio de del Longo, mas o goleiro não pode fazer nada sobre o próximo lance.

6’24” Gol!!! Sassata di Vincenzo Dolce, Itália explora dupla superioridade numérica. Hungria 1 x 1 Itália!

1-0 Hungria. Sintroboa Harai recebe Del Lungo no centro e furado com um “lenço”. Tudo isso é muito fácil.

Erro de 7″ 33 no ataque de Bruni.

A primeira corrida vencida pela Itália com Di Fulvio.

Hungria e Itália começaram!

21h00 As equipas entram na água, aqui vamos nós!

20h59 – A Itália venceu a Copa do Mundo de Polo Aquático Masculino 4 vezes e a Hungria 3 vezes.

20h57 O azul mais jovem na água é Iichi Grata, 19 anos.

20.54 Para os Blues, a chave será a capacidade de lançar uma defesa de ferro, que não permite simples disparos dos adversários. Também é muito importante estar sempre em contato com o resultado, sem deixar escapar os competidores, que podem se motivar graças ao pit da torcida local.

20h53 O veterano Dennis Varga, Marton Vamos e a estrela da Pro Recco Gergo Zalanki serão os homens mais perigosos para Setibello.

20h52 O vencedor da Hungria-Itália encontrará a Grécia nas meias-finais.

20.48 destaca assim a eliminação da campeã olímpica Sérvia pela renovada Croácia.

20h47 Os resultados dos três quartos-de-final já foram jogados: Grécia – EUA 16-11, Croácia – Sérvia 14-12, Espanha – Montenegro 7-6.

20h46 Em Budapeste Settebello você encontrará um clima hostil, mas é esse tipo de atmosfera que costuma nos excitar. Você tem que tentar essa façanha na cova do lobo!

20h45 Boa noite amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo Hungria – Itália, quartas de final do Campeonato Mundial de Polo Aquático.

Programa Hungria-Itália

Boa noite e bem-vindo à transmissão de texto ao vivo da partida das quartas de final da Copa do Mundo de Polo Aquático Masculino da FIFA 2022 entre Hungria e Itália. Em Budapeste, Hungria, hoje, quarta-feira, 29 de junho, A Settebello de Alessandro Campagna dentro Às 21h00, a Hungria defronta os anfitriões.

Itália Até o jogo de hoje depois 2º lugar no Grupo C Atrás da Espanha e depois de bater em 8º Austrália Com uma pontuação clara de 17-6Enquanto HungriaFoi classificado na primeira fase no grupo “A” por este motivo A partir do segundo turno.

A OA Sport traz para você o texto ao vivo da partida das quartas de final da Copa do Mundo de Polo Aquático Masculino da FIFA 2022 entre Hungria e Itália: Registre eventos em tempo real, minuto a minuto, gol por gol, para que você não perca nada. o jogo Começa às 21h e o texto ao vivo começará por volta das 20h30. Eu escuto!

