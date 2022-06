Para rodas e ondas específicas de rodas, a Honda escolheu a Rebel e parece-nos uma boa decisão – Notícias

A Honda está mais uma vez participando do famoso evento de Biarritz com uma série de especiais. Desta vez é feito com base nos modelos CMX, 1100 e 500, Rebel 29 de junho de 2022



Dr..Após o cancelamento devido ao Covid-19, o A marcha de rodas e ondas Finalmente este ano: De 29 de junho a 3 de julho.

O objetivo é chegar como sempre Biarritzna costa atlântica francesa, e será a 11ª edição. Honda Haverá com dez modelos personalizados CMX1100 Rebelde E a CMX500 Rebelde. Dois especiais da Rebel 1100 já estavam agendados durante o evento W&W do ano passado, mas isso foi cancelado, então em Esportes E a Popper Originais FCR feitos na França foram exibidos em um evento personalizado e agora fazem parte de uma dúzia.

E a Sempre oferecido em Biarritz Honda Edition 2019 Rodas e Ondas Doze Ofertas Especiais baseadas na CB1000R. Então desta vez o processo se repete, mas com modelos customizados e modelos double offset.

oOs rebeldes vêm de preparadores da Espanha, Portugal, Itália, França e Reino Unido. bicicletas Também visível no site da Honda Nele, os fãs podem votar em seus modelos favoritos: página da Internet Disponível em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português e Rebeldes mais votados Será anunciado em agosto.

oE dez motosque você pode ver na galeria acima são os seguintes:

M.otoveiga (de Motoviga, Portugal) A inspiração para as cores e decorações vem dos escudos espanhóis e lírios florentinos do século XVI. O silenciador Vans & Haynes e o arnês de couro dão o toque final.

oucy (por Honda Garonda, Portugal) Ele reflete o sol português em tinta dourada e branca, o logotipo Rebel feito à mão no tanque e rodas de aro branco em rodas douradas. Ele é inspirado no CB175 do final dos anos 1960 e complementado por um aumento na suspensão traseira, novas grades do radiador e escapamento Vance e Hines. READ Copa da França: Copa Paris-Lyon suspensa devido a distúrbios no estádio

R foi encontrado.Rua Abel (por 5Four Motorcycles, Reino Unido) Já tendo criado as customizações CB1100RS e CB1000R, o construtor britânico Guy Willison continua sua jornada. Inspirado nos rastreadores urbanos, o CMX500 ‘5Four’ apresenta uma cor marfim brilhante e vermelho doce que brilha ao sol. Os detalhes artesanais estão por toda parte e o visual é completado pelo escapamento de titânio Racefit Urban Growler.

M.a bordo (por MAAN, Motocicli Audaci, Itália) Aqui vem a inspiração dos corredores de areia da década de 1930. A suspensão dianteira Springer, as rodas raiadas de 19 polegadas e o sistema de escape completo em aço inoxidável SC-Project se destacam. Uma placa de folha de ouro adorna o tanque.

para mimKimoto (de Akimoto, Espanha) Inspirada nos esportes vintage e na linha New Sports Café da Honda, a moto possui um chassi detalhado, completo com um tanque mais alto, pintura Chopinart e parte inferior da carroceria Kalex.

M.ikuniguru (por Ikono Motorcycle, Espanha) Construído em colaboração com Nomade Cycle e Dave Design, Mikuniguro recebeu o nome do cavalo do General Samurai Honda Tadakatsu que, segundo a lenda, saiu ileso em batalha.

Além do escapamento Vance e Hines, a moto tem sistemas de suspensão atualizados, novos macacos de guidão, lanternas traseiras, pequenos piscas de LED e um ventilador de garfo.

M.allorca moto (de Mallorca Moto, Espanha) Em verde metálico, com detalhes em preto e branco fosco que acentuam as curvas e características de toda a moto, a moto ganha nova inspiração retrô, e traz um escapamento CB300R modificado, um selim com costura “diamante” e uma posição de direção esportiva avançada.

T.é um esporte (por FCR Original, França) O lado útil e divertido de Rebel foi destacado, para torná-lo mais atlético, musculoso e agressivo. Uma modificação no braço giratório possibilitou a instalação de um par de amortecedores traseiros Öhlins, bem como uma roda de 17 polegadas da CB500F. A carroceria é o resultado de um escaneamento 3D e consiste em um tanque personalizado de poliéster e carbono (com bocal de enchimento em alumínio) e um banco traseiro em LED. Escape original em aço inoxidável FCR. READ Horário de funcionamento 26 de junho, Show, TV, Streaming, Competindo Italians - OA Sport

T.é um pipoqueiro (por FCR Original, França) 1100 Rebel que leva o estilo Popper ao extremo. Alavancas giratórias e suspensão são padrão, mas são rebaixadas em 25 mm e as rodas com raios pretos são feitas sob medida. Há alças de alumínio, um assento de couro, um para-lama dianteiro de alumínio e uma moldura de lâmpada pintada. Tal como acontece com o Sport, a digitalização 3D rendeu um tanque de combustível personalizado.