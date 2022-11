Coreia do Sul e Portugal Onde ver: Rai 1, Rai 2 ou Rai Sport + HD? Canal de TV, transmissão ao vivo, escalações de jogos

Paulo Bento deve jogar pela Coreia do Sul no 4-2-3-1. No ataque, Cho será apoiado por Lee Kang-in, Jeong e o Capitão Sun. No tandem intermediário formado por Hwang e Jung. Na zaga, Kim Yong-Gun se juntará ao Napoli, Kim Moon-Hwan se juntará à lateral-direita e Kim Ji-Soo à esquerda. Kim Seung-gyu estará trabalhando entre os postos.

Fernando Santos alinhará os Lusitanias com uma formação em 4-3-3, com muitas manobras no horizonte, já que a liderança é quase uma certeza. Quase todos os advertidos vão descansar, provavelmente: Bruno Fernandes, Ruben Dias e Ruben Neves. Cristiano Ronaldo será o ponta-de-lança num tridente de ataque com Rafa Leão e João Félix. No meio-campo, Carvalho atuará como craque, com Baleneha e Bernardo Silva como meio-campistas. E à frente do guarda-redes Diogo Costa, Cancelo e Guerrero na defesa, este último substituirá o lesionado Nuno Mendes, enquanto António Silva e Pepe formarão o coração da dupla defesa. Fora Danilo Pereira.

Coreia do Sul (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon Hwan, Kim Young Gun, Kim Min Jae, Kim Jin Soo; Jung Woo Young, Hwang In Beom; Lee Kang-in, Jeong Woo-young, Son Heung-min; Canção Cho Goo. bento treinador

Portugal (4-3-3): Diogo Costa. Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Guerrero; Bernardo Silva, William Cavallo, Balinha; João Félix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. eu. Fernando Santos