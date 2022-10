Pioli já está na história do Milan: a referência ao parágrafo para ligar novamente | primeira página

A cadeira do Milan nunca esteve nas mãos de Stefano Pioli. O treinador chegou “quase por acidente” pela vontade firme do lado italiano da então gestão, e não pelo projeto previsto pelo fundo. Elliot querer Ralph Rangnick Em vez de Marco Giampaolo, que foi absolvido primeiro, em vez do próprio Pioli depois. escolha isso Maldini e Massara, que se provaram vencedores pelos números, o treinador de Emilian já entrou para a história do clube rossonero.

O melhor de Ancelotti –

Mestre de seu destino na Liga dos Campeões (mesmo com o Salzburg), no entanto, Pioli endossou sua obra-prima no campeonato desde o momento em que foi empossado. Com 74 vitórias em 118 jogos, é o segundo treinador da história do clube em termos de percentagem de vitórias. Apenas Lajos Czeizler com 64% se saiu melhor, enquanto parava em 58%, 57% e 56%, respectivamente, de treinadores como Ancelotti, Bela Gutmann e Allegri. Sim para renovar, o sinal – desempenho que, inevitavelmente, também afeta Dado que a empresa tem e o seu futuro. Porque Pioli começou a temporada com o término de seu contrato em 30 de junho de 2023, mas Em seu contrato há também uma cláusula de renovação automática que pode ser exercida pela empresa. As relações entre as duas partes são excelentes, há confiança mútua e com ela também a vontade de continuarmos juntos. De acordo com o que foi aprendido Calciomercato. com No entanto, não há pressa em exercer esse direito e, de facto, é vontade do clube sentar-se à volta de uma mesa e negociar bilateralmente com o treinador. Sem pressa, porque o Milan renasceu e devolveu um carro que também foi lançado e sobretudo graças a Pioli, e todos entendem que parar seria um crime.