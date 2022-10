Catar 2022, calendário do Grupo H

Entre os últimos jogadores europeus a se classificarem após os jogos do play-off do Grupo B, Portugal A partir de Cristiano Ronaldo Ele promete ser o canhão solto para a extremidade inferior da tabela eliminatória do Qatar 2022.

Para o campeão do Manchester United, que também manifestou a intenção de continuar até o Euro 2024, este pode ser o último grande evento para seu país e certamente será a última Copa do Mundo, competição em que CR7 só brilhou esporadicamente. Quarto lugar na Alemanha 2006, o único lugar significativo seguido por duas rodadas de 16 e uma eliminação na primeira rodada em 2014 no Brasil.

O talento da equipa de Fernando Santos certamente não falta e deve ser suficiente para garantir o primeiro lugar num grupo ainda incerto que sugere alguns grandes “clássicos”: sobretudo Gana – UruguaiAs quartas de final ‘Epic’ de 2010 foram vencidas por Celeste nos pênaltis após um pênalti errado no final da prorrogação pelos africanos com Asamoah Gyan e concedeu a mão de Suárez na linha do gol.

Os sul-americanos também encontram o mesmo Portugal, que foi eliminado nas oitavas de final da Rússia 2018, e Coreia do Sulque vem com um cartão de visita impressionante para uma seleção que sempre esteve lá desde 1986 ao lado de Argentina, Brasil, França, Alemanha e Espanha, além do Uruguai no grupo Itália ’90.

Este é o calendário completo para grupo h A partir de Catar 2022 (As cidades onde as partidas são disputadas estão entre parênteses):

Primeiro dia

quinta-feira, 24 de novembro

14h: Uruguai e Coreia do Sul (Al Rayyan)

5m: Portugal e Gana (Doha)

o segundo dia

Segunda-feira, 28 de novembro:

14h: Coreia do Sul – Gana (Al Rayyan)

20h: Portugal e Uruguai (Lucile)

o terceiro dia

Sexta-feira, 2 de dezembro, 16h: Coreia do Sul e Portugal (Rayyan) H Gana – Uruguai (Al Wakra)