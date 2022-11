“Construindo uma nova Juventus, uma nova diretoria, para melhor nos defendermos”

Turim – Guido Facchiago, Diretor da Tuttosport, falou com SkySport24 para comentar Uma mudança empolgante na gestão da Juventus:”A notícia de última hora é aquela que vem da propriedade e da empresa. A ideia é construir uma nova Juventus para se defender melhor. São duas frentes abertas, com o Consob e o Ministério Público de Turim. A primeira é a mais urgente, que exigia uma reescrita do orçamento. Reescritas que a Juventus foi obrigada a fazer, mas deixe claro que tudo o que foi feito aconteceu de acordo com as regras. No entanto, uma divisão surgiu na pintura. Nem todos os diretores concordaram com essa linha, talvez eles quisessem uma atitude mais branda em relação ao Consop. Essa brecha, segundo os donos e o próprio Agnelli, enfraqueceu a Juventus na defesa. Então foi decidido com John Elkann reiniciar o quadro.”