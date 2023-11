“Estou convencido da magia da Premier League e agora quero a Liga dos Campeões. Inter? É bonito de se ver, mesmo que…”

A Rádio Serie A com RDS chegou a Londres Vigário GuilhermeO antigo guarda-redes do Empoli joga agora no Tottenham, comandado por Ange Postecoglou, campeão do excelente início da Premier League. Vicario, que parecia destinado ao Inter no verão, acabou escolhendo Londres; Mas como surgiu essa decisão? “Procuro me esforçar 100% em campo para dar o meu melhor, não gosto de falar em números. Fiquei imediatamente convencido da magia deste torneio e de que precisava de algo competitivo E encontrei um grande clube na primeira divisão. Eu quero dar crédito a Vincenzo Sisignano“Com quem estou em contacto constante, conversamos muito e encontrei alguém com quem posso desenvolver-me a nível profissional e pessoal.”

Quem é o goleiro que te inspira?

“O primeiro que acompanhei foi Gigi Buffon. Quando eu era jovem, ia ao estádio ver a Udinese, que naquela época estava a um passo da Europa que importava, e estava focado em chegar a tempo ao estádio. Ver os goleiros e consequentemente Samir Handanovic se aquecendo e ver tudo o que ele fez antes e depois de entrar em campo. Acho que a sua grande carreira também se deveu à sua liderança: às vezes era silenciosa; Um olhar foi suficiente para dar respeito e credibilidade aos seus companheiros.”

Como você achou a experiência de chegar à Premier League inglesa?

“Sempre serei grato pela vida pelo caminho que pude trilhar. Começando pelos campos das categorias regionais, até subir degrau a degrau até chegar ao sonho. sempre carregue tudo. Experiência comigo.”

Você já pensou na Liga dos Campeões?

“A Liga dos Campeões é outro sonho. É o próximo objectivo a alcançar. É uma competição ambiciosa e gostaria de vivê-la como campeão.”

Na Liga Italiana.

“Gosto muito de times que não têm medo de enfrentar o adversário, gosto muito da Fiorentina porque eles têm uma mentalidade muito grande para ir e fazer o que se propõem esta semana, com muita vontade, contra qualquer um. É uma equipe muito bonita de se ver e o que eles oferecem. O Inter também de uma forma diferente, mas com os intérpretes que eles têmAté a própria Milão é linda de assistir. O mesmo se aplica à Lazio, enfim, gosto deste tipo de equipa.”

