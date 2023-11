Foggia – Sorrento 1-1 (início do segundo tempo)

Em jogo válido da décima segunda jornada da Liga Italiana Série C AGORA 2023/24, o Foggia recebe o Sorrento sob os holofotes do estádio “Zaccaria”.

A equipe Daunians ocupa a nona posição na tabela, com 16 pontos conquistados nos últimos 11 jogos – nos quais foram marcados 10 gols e 9 sofridos -, mas vive um período negativo em termos de forma: nenhuma equipe conseguiu nos últimos três jogos, em que reuniram os homens. Codini apenas um ponto.

Por outro lado, a equipa costeira ocupa a penúltima posição com 8 pontos – além de dois pontos sobre o Monterossi Tocchia, que está na última posição – e com uma diferença de golos de -5 resultante de 11 golos marcados face aos 16 sofridos. O momento dos jogadores do Maiori é pior que o da equipe da casa: nas últimas 3 partidas, aliás, o time do Milan da Campânia não conseguiu somar um único ponto.

Dirigido pelo Sr. Felipe Salvatore Viabiana do Departamento AIA de Catanzaro, aqui estão as equipes que vão dominar o campo desde o primeiro minuto:

Fujia: Nobile, Garratoni, Rizzo, Vacca, Martini, Schnetti, Tonin, De Noia, Salinis, Carrillo, Embalo.

Todos: Codeína

Sorrento: Marconi, Todisco, Vitale, La Monica, Fusco, Cucurullo, Blondet, Martinago, Di Francesco, Loreto, Ravasio.

Todos: Mayuri

Foggia-Sorrento primeiro tempo

1′ – Começa a primeira parte do Foggia Sorrento!

3′ – Nobile bloqueia o remate de Blondet na cobrança de falta da Campânia.

9′ – De Noya rouba a bola a um defesa visitante e manda para Embalo, que dispara um remate de 16 metros que sai ao lado.

12′ – Primeiro escanteio para Foggia: Schnitti recupera o rebote da defesa de Sorrento.

17′ – Rizzo marcou.

19′ – Primeiro escanteio, Sorrento: Di Francesco cruza direto entre as luvas de Nobile.

19′ – Remate interessante de Embalo para um impressionante remate de calcanhar de Chinitti, que falha o alvo por pouco.

23′ – Segundo escanteio do Foggia: A bola chega a Vacca no meio-campo e é facilmente bloqueada pela defesa visitante.

25′ – Vantagem Sorento. 0-1. Ravasio, expulso por Fusco, disparou um belo remate de Nobile na diagonal do flanco direito, depois de correr à beira do impedimento.

27′ – Terceiro escanteio Foggia: A defesa da Campânia bloqueia novamente o saque de Schnitti.

35′ – Foggia tenta pressionar, mas não consegue chutar.

36′ – Quarto escanteio Foggia: O saque de Schnitti leva a uma ação longa que não leva os rossoneri a nenhum resultado.

37′ – Segundo canto de Sorrento: Di Francesco não consegue encontrar os companheiros.

42′ – Acção pessoal de Embalo e remate de Skinetti é bloqueado por Fusco.

43′ – Carrillo encontra lindo passe vertical para Tonin, que recebe nas entrelinhas e chuta com o pé direito, mas cai nas placas publicitárias.

45′ – Alerta de tédio.

45′ – Um minuto de acréscimo.

45’+1 – O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 1 entre Foggia e Sorrento: o gol de Ravasio foi decidido aos 25 minutos.

Foggia – Sorrento, segundo tempo

46′ – Início da segunda parte do Foggia Sorrento!

47′ – Remate bem dirigido de Schnitty, mas bloqueado por Blondet bem posicionado.

49′ – O chute de Schnitti foi desviado e a bola foi boa para Garattoni, que chutou para Marconi, mas o camisa 2 rossonero estava impedido.

50′ – Desenho Fujia! 1-1! Outro chute de Chenetti desta vez foi bloqueado por Marconi, e a bola ficou solta dentro da área e foi marcada por Embalo!

54′ – Um belo remate diagonal de Shenitty é bloqueado por Marconi e desta vez a defesa repele a ameaça.

57′ – Primeira substituição de Foggia, com Tounkara no lugar de Vaka.

61′ – Substituição de Foggia: Substituição forçada de Foggia, com entrada do lesionado Rizzo e entrada de Vizzoni.

63′ – Substituição Sorrento, com Paneli no lugar de Martinejo.

64′ – Palo Sorrento. Uma jogada persistente de Sorrento quando a bola chegou a Cuccurullo, cujo remate foi bloqueado pelo poste.

66′ – Marconi recebe cartão amarelo por perda de tempo.

68′ – De Noia tenta voar com o pé direito e chuta alto na trave.

71′ – Remate muito alto da Mónica.

72′ – Sheneti espera muito antes de chutar e é bloqueado.

73′ – Tripla substituição para Foggia, com Peralta, Odger e Papazov no lugar de Embalo.

77′ – Tentativa de De Noia, que falhou o golo de fora da área.

79′ – Substituição de Sorrento, com Missouri substituindo Cucurullo.

79′ – Valaccio por trás sobre Peralta de Di Francesco, que só foi punido com cartão amarelo.

Quadro de classificação

Foggia-Sorrento 1-1

25′ Ravasio (Sur), 50′ Embalo (Fog)

Fujia (4-3-1-2): Nabil; Garattoni, Sallins, Carrillo, Rizzo (61′ Vizzoni); Martini (73′ Odigger), Vacca (57′ Tounkara), De Noia; Schnitti (73 min Peralta); Embalo (73′ Papazov), Tonin

Disponíveis: Dalmaso, Riccardi, Fiorini, Rossi, Idrisso, Brancato

Todos: Codeína

Sorrento (4-3-3): Marconi; Todisco, Blondet, Fusco, Loreto; Cucurullo (79′ Missouri), Di Francesco, La Monica; Vitale, Ravasio, Martinago (63′ Panelelli)

Disponível: Del Sorbo, Danilo, Scala, Betito, Colombini, Bonavolonta, Vitello, Coni, Caravaca

Todos: Mayuri

Árbitro: Felipe Salvatore Viabiana do Catanzaro

Assistente 1: Davide Renenese de Rimini

Assistente 2: Giovanni Pandolfo de Castelfranco Veneto

Quarto árbitro: Mario Perri, jogador 1 da Roma

Cartões: 17′ Rizzo (nevoeiro), 45′ Di Noia (nevoeiro), 66′ Marconi (parede), 79′ Di Francesco (parede)

Desqualificado: /