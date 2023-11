Forte dei Marmi – Ao derrotar o Swiss Diesbach por 8-1 (4-1 no primeiro tempo), o pivô do Forte dei Marmi, Porsche, mantém a pontuação máxima no Grupo A da Liga dos Campeões e consegue uma entrada antecipada no sorteio principal da copa. Hoje disputará o platônico primeiro lugar contra o português Oliveriense, também classificado, que ontem venceu o Igualada por 3 a 1.

A partida contra a seleção suíça viu a equipe do Versilia mirar com chutes no bom goleiro Costa, que se rendeu aos dez minutos, quando Turner completou assistência de Gilles dentro da área. Imediatamente após a expulsão de Galbas, Solera disparou um voleio e Turner aumentou a vantagem ao converter um pênalti. A equipe de Bertolucci continuou dominando e fez três gols aos 21 minutos, quando Ambrosio marcou e converteu um pênalti. 10 centímetros depois, Galbas marcou com assistência de Compaño e aos 24 minutos colocou Kiesling no início do segundo tempo. Na segunda parte, o monólogo da equipa da casa continuou, com o alerta Costa a desafiar três vezes nos primeiros 2 minutos. Aos cinco minutos, um chute de Galbas foi finalizado com perfeição por Turner. Menos de 1 assistência e Rossi marca 6-1 na borda. ​​Antes dos dois últimos gols de Ambrosio, chances para Gil e Compaño, o então atacante ítalo-argentino marcou dois gols entre os 15 e 16 minutos para os quais Galbas sempre se preparou como auxiliar, e a partida basicamente termina aqui, e vale destacar que Taite entrou no lugar de Gnata nos últimos 8 minutos.

Classificação: Forte e Olivers 6; Igualada-Deisbach 0. O primeiro grupo termina hoje com Igualada-Deisbach (11h) e Forte dei Marmi-Oliverense (14h). O sorteio dos quatro grupos do sorteio principal será realizado amanhã, que terá início na quinta-feira, 30 de novembro.

